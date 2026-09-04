НМТ-2027: когда станет известно, как и когда мы будем сдавать тест

Каждый год НМТ имеет свой календарь и свои правила. И 2027 год не исключение: они определяются отдельно. Если вы уже ищете дату в календаре, придется немного подождать.

Известны ли уже правила и даты проведения национального мультитеста? Рассказываем со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования.

НМТ-2027 – когда объявят даты и правила?

Для тех, кто будет сдавать НМТ в 2027 году, один из главных вопросов – когда ожидать правил и дат тестирования.

По состоянию на сентябрь 2026 года официальный календарь НМТ-2027 не утвержден. Нет и окончательных правил вступительной кампании. МОН сообщает, что правительство уже подало законопроект о поступлении в 2027 году, а возможные изменения еще предстоит проработать и принять.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому подготовку стоит доверить профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Поэтому информацию о конкретных датах регистрации, тестирования, результатах и подаче заявлений пока рано воспринимать как окончательную.

Для ориентира можно взглянуть на НМТ-2026: тогда абитуриенты сдавали четыре предмета – украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор. Сохранится ли именно такая модель в 2027 году, окончательно решат после принятия соответствующих нормативных документов.

Так когда же ждать конкретики? Ее стоит ожидать после принятия законодательных и нормативных решений относительно вступительной кампании-2027. До этого ко всем "точным датам" и окончательному перечню предметов, которые появляются в неофициальных публикациях, лучше относиться с осторожностью.

Обратите внимание! Ранее мы писали, что даты пробного тестирования также не определены. Поэтому всю информацию от МОН стоит ждать позже!

Что можно прогнозировать? Только ориентировочно: по практике предыдущих лет календарь НМТ обычно утверждают зимой, а регистрация традиционно начинается весной. Однако это не официальные даты на 2027 год, а лишь ориентир.

Совет абитуриентам: не ждите календаря, чтобы начать подготовку. Уже сейчас можно работать с программами и демонстрационными вариантами НМТ, которые публикует Украинский центр оценки качества образования, и следить за новостями на официальных сайтах МОН и УЦОЯО