Чи відомі уже правила та дати національного мультитесту, розповідаємо з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

НМТ-2027 – коли оголосять дати і правила?

Для тих, хто складатиме НМТ у 2027 році, одне з головних питань – коли чекати правил та дат тестування.

Станом на вересень 2026 року офіційного календаря НМТ-2027 не затверджено. Немає й остаточних правил вступної кампанії. МОН повідомляє, що уряд уже подав законопроєкт щодо вступу у 2027 році, а можливі зміни ще мають опрацювати та ухвалити.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Тому інформацію про конкретні дати реєстрації, тестування, результати та подання заяв поки рано сприймати як остаточну.

Для орієнтира можна подивитися на НМТ-2026: тоді вступники складали чотири предмети – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Чи залишиться саме така модель у 2027 році, остаточно вирішать після ухвалення відповідних нормативних документів.

Тож коли чекати конкретики? Її варто очікувати після ухвалення законодавчих і нормативних рішень щодо вступної кампанії-2027. До цього всі "точні дати" та остаточний перелік предметів, які з'являються в неофіційних публікаціях, краще сприймати обережно.

Зверніть увагу! Раніше ми писали, що не визначено і дати пробного тестування. Тому варто очікувати усієї інформації від МОН згодом!

Що можна прогнозувати? Лише орієнтовно: за практикою попередніх років календар НМТ зазвичай затверджують узимку, а реєстрація традиційно стартує навесні. Проте це не офіційні дати для 2027 року, а лише орієнтир.

Порада вступникам: не чекайте на календар, щоб почати підготовку. Уже зараз можна працювати з програмами та демонстраційними варіантами НМТ, які публікує Український центр оцінювання якості освіти, і стежити за новинами на офіційних сайтах МОН та УЦОЯО