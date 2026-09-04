Чи відомі уже правила та дати національного мультитесту, розповідаємо з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
НМТ-2027 – коли оголосять дати і правила?
Для тих, хто складатиме НМТ у 2027 році, одне з головних питань – коли чекати правил та дат тестування.
Станом на вересень 2026 року офіційного календаря НМТ-2027 не затверджено. Немає й остаточних правил вступної кампанії. МОН повідомляє, що уряд уже подав законопроєкт щодо вступу у 2027 році, а можливі зміни ще мають опрацювати та ухвалити.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Тому інформацію про конкретні дати реєстрації, тестування, результати та подання заяв поки рано сприймати як остаточну.
Для орієнтира можна подивитися на НМТ-2026: тоді вступники складали чотири предмети – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Чи залишиться саме така модель у 2027 році, остаточно вирішать після ухвалення відповідних нормативних документів.
Тож коли чекати конкретики? Її варто очікувати після ухвалення законодавчих і нормативних рішень щодо вступної кампанії-2027. До цього всі "точні дати" та остаточний перелік предметів, які з'являються в неофіційних публікаціях, краще сприймати обережно.
Зверніть увагу! Раніше ми писали, що не визначено і дати пробного тестування. Тому варто очікувати усієї інформації від МОН згодом!
Що можна прогнозувати? Лише орієнтовно: за практикою попередніх років календар НМТ зазвичай затверджують узимку, а реєстрація традиційно стартує навесні. Проте це не офіційні дати для 2027 року, а лише орієнтир.
Порада вступникам: не чекайте на календар, щоб почати підготовку. Уже зараз можна працювати з програмами та демонстраційними варіантами НМТ, які публікує Український центр оцінювання якості освіти, і стежити за новинами на офіційних сайтах МОН та УЦОЯО