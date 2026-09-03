НМТ-2027: что известно о пробном тестировании и стоит ли его ждать

Подготовка к НМТ-2027 постепенно набирает обороты, но график основного и пробного тестирования еще не утвержден окончательно. Что известно на данный момент и как будущим абитуриентам проверять свои знания, рассказываем со ссылкой на УЦОЯО.

НМТ-2027 – когда состоится пробное тестирование?

Абитуриенты уже начинают интересоваться датами НМТ-2027, в том числе и пробного тестирования. По состоянию на 1 сентября 2026 года официальной даты проведения отдельного пробного НМТ-2027 нет. Впрочем, учтите, что в 2025 году, например, пробное НМТ проводилось в период с февраля по апрель; поэтому, вероятно, стоит ориентироваться именно на этот период.

Украинский центр оценки качества образования не объявлял о проведении отдельной пробной сессии НМТ-2027. Вместо этого для подготовки абитуриентам рекомендуют пользоваться демонстрационными вариантами и тестами предыдущих лет. Именно такой подход УЦОЯО советовал и при подготовке к НМТ-2026.

Обратите внимание! Ранее 24 Канал писал о государственных грантах на обучение в 2026 году и о том, кто может на них претендовать. В 2026 году на грант могут претендовать абитуриенты, поступающие на первый курс дневной или дуальной формы обучения. В источнике указано, что речь идет об абитуриентах, набравших более 140, 150 или 170 баллов по двум предметам НМТ.

Стоит ли ждать пробного НМТ?

Даже без отдельного пробного тестирования можно достаточно точно смоделировать реальный экзамен: решать демонстрационные варианты, соблюдать установленное время и анализировать ошибки.

УЦОЯО рекомендует сначала ознакомиться со структурой тестов, содержанием предметов и системой оценивания, а также регулярно выполнять задания НМТ предыдущих лет.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что делать будущим абитуриентам уже сейчас?

Не ждать объявления даты пробного НМТ, а начинать системную подготовку.

Проверить свой уровень с помощью демонстрационных вариантов.

Определить темы, в которых больше всего ошибок.

Тренироваться работать на время , ведь важно не только знать материал, но и уметь распределять время.

, ведь важно не только знать материал, но и уметь распределять время. Следить за информацией только на официальных ресурсах УЦОЯО и МОН. Центр отдельно предупреждает абитуриентов о фейковых сообщениях и мошеннических сервисах, которые могут выманивать личные данные.

Важно! Календарь НМТ-2027, его формат и официальные даты тестирования еще могут быть уточнены. Поэтому следить следует прежде всего за сообщениями УЦОЯО и МОН, а не за неофициальными публикациями.

УЦОЯО ежегодно публикует тестовые задания, которые позволяют ознакомиться с форматом, типами заданий и уровнем сложности НМТ.