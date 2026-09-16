НМТ по биологии: какие задания ждут абитуриентов и как к ним подготовиться

Подготовка к НМТ по биологии – это сочетание теории и практики. Необходимо знать программу, понимать структуру теста и регулярно решать задания разных типов.

Рассказываем, что именно нужно повторить выпускникам и где найти тесты для подготовки, со ссылкой на ЗНО-Онлайн.

Что нужно знать о НМТ по биологии?

В НМТ обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, а четвертый предмет можно выбрать самостоятельно. Среди вариантов – биология, химия, физика, география, украинская литература и иностранный язык.

Биология не является обязательным предметом НМТ – ее выбирают абитуриенты в зависимости от требований специальности, на которую планируют поступать.

Если для поступления требуется именно биология, готовиться к ней стоит не только по учебникам. Важно регулярно выполнять тестовые задания, привыкать к формату НМТ и анализировать собственные ошибки.

Тест по биологии охватывает школьную программу и содержит задания из пяти больших тематических блоков:

химический состав, структура и функционирование клеток, реализация наследственной информации;

закономерности наследственности и изменчивости;

биоразнообразие;

организм человека как биологическая система;

основы экологии и эволюционного учения.

В модели НМТ-2026 тест по биологии содержит 30 заданий: 24 – с выбором одного правильного ответа, 4 – на установление соответствия и 2 – с выбором трех правильных ответов из трех предложенных групп. Максимально можно набрать 46 тестовых баллов.

Поэтому подготовка должна включать не только повторение теории, но и отработку различных типов заданий.

Где пройти пробное тестирование по биологии?

Начать стоит с официальных материалов Украинского центра оценки качества образования: Официальные программы подготовки к НМТ на сайте УЦОЯО

На сайте УЦОЯО доступны демонстрационные материалы по биологии, которые помогают ознакомиться со структурой теста, типами заданий и примерным уровнем сложности.

Также УЦОЯО рекомендует использовать тесты прошлых лет для самостоятельной подготовки. Это хороший способ проверить не только знания, но и то, насколько быстро вы ориентируетесь в тесте.

Тесты по биологии онлайн – где их найти и как проходить?

Для регулярной подготовки удобно использовать сайт ЗНО.Освіта.UA: тесты НМТ по биологии онлайн на ЗНО.Освіта.UA

Здесь есть отдельный раздел с тестами по биологии.

Можно выполнять:

тренировочные варианты НМТ;

задания по отдельным темам;

тесты НМТ прошлых лет;

демонстрационные варианты;

случайные подборки заданий.

Отдельно на сайте уже доступны тренировочные тесты НМТ-2027. В них объединены реальные задания НМТ разных лет и авторские задания, созданные в соответствии с действующей программой по биологии и форматом тестирования.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Не обязательно сразу проходить весь тест каждый день. Эффективнее сочетать несколько способов подготовки.

Сначала стоит пройти один полный демонстрационный или тренировочный вариант. Так вы увидите, какие темы уже хорошо усвоены, а где возникают трудности.

После этого можно перейти к тематическим заданиям. Например, отдельно повторить клетку, генетику, анатомию человека, разнообразие организмов или экологию.

Особое внимание стоит уделять ошибкам. Если ответ оказался неправильным, лучше не просто запомнить правильный вариант, а выяснить, почему именно он правильный и где была ошибка в ваших рассуждениях.

И уже после повторения тем регулярно выполнять полные тесты с ограничением по времени. Так постепенно вырабатывается привычка работать с тестом быстро и внимательно. Полноценный тренировочный тест позволяет проверить сразу несколько вещей: знание школьной программы, умение читать условие, способность различать похожие понятия и скорость работы.

Поэтому при подготовке к НМТ по биологии полезно чередовать теорию, тематические задания и полные тренировочные тесты. А результаты каждого тестирования использовать как подсказку: что именно еще нужно повторить.

Для абитуриента, выбравшего биологию в качестве четвертого предмета НМТ, такая системная практика может стать частью обычной подготовки – без ожидания отдельного "пробного НМТ".