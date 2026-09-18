НМТ по географии: какие темы повторить и где найти тесты

Как готовиться к мультитесту и где найти задания по географии – рассказываем со ссылкой на ЗНО-Онлайн.

Что нужно знать по географии на НМТ?

Географию можно выбрать в качестве четвертого, факультативного предмета НМТ. Программа охватывает несколько больших блоков: общую географию, географию материков и океанов, физическую географию Украины, население Украины и мира, хозяйство Украины и мира, регионы и страны, а также глобальные проблемы человечества.

При подготовке важно не ограничиваться одним разделом. Даже если, например, хорошо даются страны Европы, это не означает, что можно отложить картографию, физическую географию или экономическую географию.

Ориентироваться следует прежде всего на официальную программу УЦОЯО: Программы подготовки к НМТ – УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Где найти тесты по географии?

Для тренировки удобно использовать сайт ЗНО.Освіта.UA. На сайте есть отдельный раздел с тестами по географии: тренировочные варианты НМТ-2027, задания по темам и тесты прошлых лет: Тренировочные тесты НМТ-2027 по географии.

Сейчас там доступны 7 тренировочных вариантов по 30 заданий, то есть всего 300 заданий. В них использованы реальные задания НМТ разных лет и авторские задания, составленные в соответствии с программой и форматом тестирования. После прохождения можно посмотреть результат, правильные ответы и пояснения к сложным заданиям.

Полезны также тематические подборки. Например, можно отдельно потренироваться на заданиях о Европе, Азии, Африке, Америке, глобальных проблемах и устойчивом развитии: Задания по географии по темам. Такой формат особенно удобен, если какая-то тема постоянно вызывает затруднения.

Как работать с тестами?

Сначала можно проходить задания по отдельным темам – так легче закрепить материал. После этого переходите к полным тренировочным вариантам. На сайте ЗНО.Освіта.UA их можно выполнять в режиме экзамена, а по завершении получить результат.

Так постепенно формируется еще один важный навык – распределять время и не тратить слишком много минут на одно сложное задание.

УЦОЯО также рекомендует выполнять демонстрационные варианты, чтобы ознакомиться с форматом, потренировать распределение времени и определить темы, требующие дополнительной проработки.

Одна из самых распространенных ошибок при подготовке – пройти тест, посмотреть результат и перейти к следующему. Гораздо полезнее после каждого варианта провести небольшой разбор:

какие задания выполнены неправильно;

почему был выбран неправильный ответ;

какой информации не хватило;

к какой теме относится задание;

повторяется ли такая же ошибка в других тестах.

Например, если несколько раз возникают трудности с заданиями по географическим координатам, масштабам или анализу карт, стоит на некоторое время вернуться именно к этим темам, а не просто решать один новый вариант за другим. Географические задания могут требовать не механического воспроизведения факта, а умения его применить.

Во время подготовки стоит регулярно работать с картами: определять географическое положение объектов, находить страны и регионы, анализировать природные условия, сопоставлять территории и хозяйственные характеристики.

Полезно также приучаться внимательно читать условие. Иногда ученик знает нужный факт, но ошибается из-за того, что не учел все данные в задании.

Поэтому подготовку к НМТ по географии стоит сочетать: программа → теория → тематические задания → анализ ошибок → полные тренировочные тесты. Такой подход помогает не просто запоминать факты, а постепенно привыкать к способу мышления, необходимому для тестирования.