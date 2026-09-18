Як готуватися до мультитесту та де знайти завдання з географії, розповідаємо з посиланням на ЗНО-Онлайн.

Що потрібно знати про географію на НМТ?

Географію можна обрати четвертим, вибірковим предметом НМТ. Програма охоплює кілька великих блоків: загальну географію, географію материків і океанів, фізичну географію України, населення України та світу, господарство України і світу, регіони та країни, а також глобальні проблеми людства.

Для підготовки важливо не обмежуватися одним розділом. Навіть якщо, наприклад, добре даються країни Європи, це не означає, що можна відкласти картографію, фізичну географію чи економічну географію.

Орієнтуватися варто насамперед на офіційну програму УЦОЯО: Програми підготовки до НМТ – УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Де знайти тести з географії?

Для тренування зручно використовувати ЗНО.Освіта.UA. На сайті є окремий розділ із тестами з географії: тренувальні варіанти НМТ-2027, завдання за темами та тести минулих років: Тренувальні тести НМТ-2027 з географії.

Зараз там доступні 7 тренувальних варіантів по 30 завдань, тобто загалом 300 завдань. У них використано реальні завдання НМТ різних років та авторські завдання, укладені відповідно до програми й формату тестування. Після проходження можна переглянути результат, правильні відповіді та пояснення до складних завдань.

Корисні й тематичні добірки. Наприклад, можна окремо потренуватися на завданнях про Європу, Азію, Африку, Америку, глобальні проблеми та сталий розвиток: Завдання з географії за темами. Такий формат особливо зручний, якщо певна тема постійно дається складно.

Як працювати з тестами?

Спочатку можна проходити завдання за окремими темами – так легше закріпити матеріал. Після цього переходьте до повних тренувальних варіантів. На ЗНО.Освіта.UA їх можна виконувати в режимі іспиту, а після завершення отримати результат.

Так поступово формується ще одна важлива навичка – розподіляти час і не витрачати надто багато хвилин на одне складне завдання.

УЦОЯО також рекомендує виконувати демонстраційні варіанти, щоб ознайомитися з форматом, потренувати розподіл часу та визначити теми, які потребують додаткового опрацювання.

Одна з найпоширеніших помилок під час підготовки – пройти тест, подивитися результат і перейти до наступного. Набагато корисніше після кожного варіанта зробити невеликий розбір:

які завдання виконані неправильно;

чому була обрана неправильна відповідь;

якої інформації не вистачило;

до якої теми належить завдання;

чи повторюється така сама помилка в інших тестах.

Наприклад, якщо кілька разів виникають труднощі із завданнями на географічні координати, масштаби або аналіз карт, варто на деякий час повернутися саме до цих тем, а не просто виконувати новий варіант за новим. Географічні завдання можуть вимагати не механічного відтворення факту, а вміння його застосувати.

Під час підготовки варто регулярно працювати з картами: визначати географічне положення об’єктів, знаходити країни й регіони, аналізувати природні умови, зіставляти території та господарські характеристики.

Корисно також звикати уважно читати умову. Іноді учень знає потрібний факт, але помиляється через те, що не врахував усі дані в завданні.

Тому підготовку до НМТ з географії варто поєднувати: програма → теорія → тематичні завдання → аналіз помилок → повні тренувальні тести. Такий підхід допомагає не просто запам’ятовувати факти, а поступово звикати до способу мислення, якого потребує тестування.