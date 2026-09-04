В сети заявили об отмене буквы "Ф": что говорят лингвисты

В сети появились заявления о том, что, якобы, в Украине отменяют букву "Ф". При этом ее заменят другими буквами.

Поэтому теперь, якобы, будем писать не "орфография", а "ортография", не "пафос", а "патос", не "Афины", а "Атены", не "Афон", а "Атон" и т. д. Об этом рассказала лингвист Мария Словолюб в TikTok и уточнила, правда ли это.

Действительно ли букву "Ф" заменят

Лингвист объяснила, что в этих заявлениях нет правды. Говорит, что авторка видео, возможно, слышала звон, но не знает, откуда он. При этом она упомянула, что в комментариях начали раздувать историю о предательстве, мол, на пятом году большой войны нет других дел, кроме как менять язык, чтобы все над ним смеялись.

Открываю орфографию 1928 года, так называемую "скрипниковку". В ней написано, что греческую букву "тета" (th) передаем через "т" (а не через "ф"). Поэтому вполне правильно было говорить "Атены", "логоритм" и т. д.,

– заметила Словолюб.

И добавила, что в современном украинском правописании вместо этого читаем:

"Буквосочетание th в словах греческого происхождения обычно передаем буквой т: антоло́гия, антрополо́гия, апте́ка, а́стма, библиоте́ка, католи́ческий, теа́тр, тео́рия, ортодо́кс, ортопе́дия, Амальте́я, Проме́тей, Те́кля, Таи́сия, Тео́дор.

В словах, устоявшихся в украинском языке с буквой "ф", допускается орфографическая вариативность, например: ана́фема и ана́тема, дифира́мб и дитира́мб, эфи́р и эте́р, ка́федра и кате́дра, логариф́м и логариф́т, миф, мифоло́гия и мит, митоло́гия, Агата́нгел и Агафа́нгел, Афи́ны и Ате́ны, Борисфе́н и Бористе́н, Демосфе́н и Демосте́н, Мар́фа и Мар́та, Фесса́лия и Тесса́лия и др.".

То есть, по ее словам, это возвращение к нормам, которые ранее существовали в украинском языке, и новое правописание нам ничего не навязывает. При этом предлагается вариативность.

Что интересно, в предисловии к современному правописанию есть такие строки:

"6 сентября 1928 г. это украинское правописание, получившее неофициальное название "харьковское", утвердил нарком образования УССР Николай Скрипник. Но через несколько лет после свертывания политики украинизации и самоубийства Николая Скрипника по указанию властей в "харьковское" правописание внесли существенные изменения, отменил ряд его норм как "националистических" и таких, что "призваны искусственно оторвать украинский язык от большого братского русского".

Лингвист подчеркнула, что тогда большевики хотели изменить украинский язык, максимально приблизив его к русскому.

Действительно ли букву "Ф" отменят: видео

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