Тож тепер нібито писатимемо не "орфографія", а "ортографія", не "пафос", а "патос", не "Афіни, а Атени", не "Афон", а "Атон" тощо. Про це розповіла мовознавиця Марія Словолюб у тіктоці та уточнила, чи правді це так.

Чи справді літеру "Ф" замінять

Мовознавиця пояснила, що не так із цими заявами. Каже, що авторка відео, можливо, чула дзвін, та не знає, де він. При цьому згадала, що у коментарях почали розганяти зраду, мовляв, на п'ятому році великої війни немає інших справ, як змінювати мову, щоб усі з неї глузували.

Розгортаю правопис 1928 року, так звану скрипниківку. У ній написано, що грецьку тету (th) передаємо через т (а не через ф). Тож цілком правильно було казати "Атени", "логоритм" тощо,

– зауважила Словолюб.

І додала, що в сучасному українському правописі натомість читаємо:

"Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін".

Тобто, за її словами, це повернення до норм, які раніше існували в українській мові, і правопис новий нам нічого не нав'язує. При цьому пропонує варіантність.

Що цікаво, у передмові до сучасного правопису є такі рядки:

"6 вересня 1928 р. цей Український правопис, який отримав неофіційну назву «харківський», затвердив нарком освіти УСРР Микола Скрипник. Але за кілька років після згортання політики українізації та самогубства Миколи Скрипника за вказівкою влади до «харківського» правопису внесли суттєві зміни, скасувавши низку його норм як «націоналістичних» і таких, що «покликані штучно відірвати українську мову від великої братньої російської».

Мовознавиця акцентувала, що тоді більшовики хотіли змінити українську мову, максимально наблизивши її до російської.

Чи справді літеру "Ф" скасують: відео

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