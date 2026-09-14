В 5-х классах вводится новая программа по читательской грамотности: почему это важно

С 2026/2027 учебного года украинские школы начнут внедрять модельную учебную программу факультативного интегрированного курса по читательской грамотности "Чтение как суперсила". Ее будут изучать ученики 5-х классов.

Об этом сообщили на сайте МОН Украины. Курс рассчитан на 35 учебных часов в год – по одному часу в неделю.

Что известно о курсе

Курс является частью развития "Новой украинской школы" в базовом звене и реализации концепции "Образование для жизни". Его главная цель – укрепить читательские навыки учащихся и научить их применять приобретенные навыки в повседневных ситуациях.

Программа призвана дополнить основные курсы по украинскому языку, украинской и зарубежной литературе. Ее особенность – системная работа с текстами разных стилей и форматов.

Результаты PISA 2025 еще раз показывают, почему работа с чтением сегодня должна быть одним из наших приоритетов. Речь идет не только об умении прочитать текст, но и о способности понять его содержание, найти нужную информацию, критически ее оценить, сопоставить различные источники и сформулировать собственное заключение,

– подчеркивают в МОН.

И добавляют: именно эти навыки являются основой успешного обучения во всех сферах образования и необходимы ребенку далеко за пределами школы.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже в форс-мажорных обстоятельствах.

Какие навыки будут развивать ученики

Вместо большого количества объемных произведений авторы программы предлагают работать с небольшими жанрами и ключевыми фрагментами текстов непосредственно на уроке. Среди них – мифы, рассказы, статьи и другие материалы. Такой подход должен дать возможность глубже анализировать прочитанное и одновременно мотивировать детей к самостоятельному чтению.

Особое внимание будет уделяться графической грамотности. Учащиеся будут работать не только с текстами, но и с визуальными источниками – инфографикой, картами, схемами, комиксами и диаграммами.

Еще одно направление – критическое мышление и медиаграмотность. Школьники будут учиться:

различать факты и суждения;

выявлять признаки манипуляций;

распознавать фейки и пропаганду в медиатекстах;

сопоставлять информацию из разных источников;

формулировать и обосновывать собственные выводы.

Содержание курса построено вокруг тем, понятных и важных для подростков.

Как будут оцениваться знания

Меняется и подход к оцениванию. Оно будет основано на компетентностном подходе, а текущее формирующее оценивание должно обеспечивать учащимся качественную обратную связь.

Итоговые результаты будут определяться по практической проектной деятельности. Среди возможных результатов такой работы – создание руководств, плакатов, путеводителей и комиксов.