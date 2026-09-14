Про це повідомили на сайті МОН України. Курс розрахований на 35 навчальних годин на рік – по одній годині на тиждень.

Що відомо про курс

Курс є частиною розбудови Нової української школи в базовій ланці та реалізації концепції «Освіта для життя». Його головна мета — посилити читацьку спроможність учнів і навчити їх застосовувати набуті навички в повсякденних ситуаціях.

Програма має доповнити основні курси з української мови, української та зарубіжної літератури. Її особливість — системна робота з текстами різних стилів і форматів.

Результати PISA 2025 ще раз показують, чому робота з читанням сьогодні має бути одним із наших пріоритетів. Йдеться не лише про вміння прочитати текст, а про здатність зрозуміти його зміст, знайти потрібну інформацію, критично її оцінити, зіставити різні джерела та сформулювати власний висновок,

– наголошують у МОН.

І додають: саме ці навички є основою успішного навчання в усіх освітніх галузях і необхідні дитині далеко за межами школи.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Які навички розвиватимуть учні

Замість великої кількості об’ємних творів автори програми пропонують працювати з малими жанрами та ключовими фрагментами текстів безпосередньо на уроці. Серед них — міфи, оповідання, статті та інші матеріали. Такий підхід має дати можливість глибше аналізувати прочитане та водночас мотивувати дітей до самостійного читання.

Окрему увагу приділятимуть графічній грамотності. Учні працюватимуть не тільки з текстами, а й із візуальними джерелами — інфографікою, мапами, схемами, коміксами та діаграмами.

Ще один напрям — критичне мислення та медіаграмотність. Школярі вчитимуться:

розрізняти факти та судження;

виявляти ознаки маніпуляцій;

розпізнавати фейки та пропаганду в медіатекстах;

зіставляти інформацію з різних джерел;

формулювати та обґрунтовувати власні висновки.

Зміст курсу побудований навколо тем, зрозумілих і важливих для підлітків.

Як оцінюватимуть знання

Змінюється і підхід до оцінювання. Воно базуватиметься на компетентнісному підході, а поточне формувальне оцінювання має забезпечувати учням якісний зворотний зв’язок.

Підсумкові результати визначатимуть за практичною проєктною діяльністю. Серед можливих результатів такої роботи — створення порадників, плакатів, путівників та коміксів.