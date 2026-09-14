Мовиться про очну, комбіновану та дистанційну. Ці підходи є у відповідних методичних рекомендаціях МОН України.

Що радять школам

Школи мають заздалегідь визначити алгоритм дій. Там мають оцінити місткість укриття, можливість проводити там заняття, доступ до електроенергії та інтернету, наявність резервних джерел живлення і можливості для швидкого переходу на дистанційне навчання.

Керівник закладу освіти має затвердити локальний алгоритм роботи школи та переходу між моделями навчання залежно від зміни безпекової ситуації. До його обговорення рекомендують залучати педагогів і батьків.

Такий алгоритм має передбачати:

які моделі навчання використовуватиме школа;

за яких умов відбуватиметься перехід між ними;

скільки учнів і працівників можуть одночасно безпечно перебувати в школі;

як організовуватиметься навчання під час повітряної тривоги;

що робити, якщо тривога почалася до навчального дня;

як діяти під час тривалих або повторюваних тривог;

як переходити з очного навчання на дистанційне і навпаки;

як організовувати синхронне та асинхронне навчання;

що робити в разі відсутності електроенергії, інтернету або мобільного зв’язку.

Очільник МОН Андрій Бутенко повідомив, що рекомендації вже надіслали областям. І додав, що школи отримали не одну жорстку інструкцію, а інструменти для вибору рішення відповідно до власних умов.

Що передбачають ці моделі

Очне навчання: уроки можна продовжувати в укритті

Очну модель рекомендують застосовувати, якщо безпекова ситуація дозволяє учням і працівникам безпечно добратися до школи та перебувати там, а кількість людей не перевищує спроможності захисної споруди.

Якщо навчальних місць в укритті недостатньо для всіх учнів, школа може організувати

почергове навчання класів або груп,

навчання у кілька змін,

змінні графіки чи поділ на групи з одночасним поєднанням очного та дистанційного навчання.

Тривалість очних занять у такій моделі за потреби можна скоротити не більш ніж на 50%.

Комбінована модель: класи можуть навчатися очно і дистанційно почергово

Комбіновану модель рекомендують, якщо безпекова ситуація дозволяє очне навчання, однак школа не може одночасно забезпечити ним усіх учнів.

Школи можуть використовувати різні варіанти:

чергувати очне та дистанційне навчання для класів або груп;

чергувати очні та дистанційні дні або тижні;

організовувати навчання у кілька змін;

встановлювати різні графіки для окремих класів чи паралелей;

окремі види роботи проводити асинхронно.

Водночас для одного класу не рекомендують проводити один урок так, щоб учитель одночасно навчав частину дітей очно, а іншу частину — дистанційно.

Дистанційне навчання має бути готовим до швидкого запуску

Дистанційну модель організовують, якщо безпекова ситуація не дозволяє учням і працівникам безпечно прибути до школи або перебувати в ній.

Школі рекомендують використовувати єдине інформаційно-комунікаційне середовище, де учні можуть знайти

розклад,

посилання на онлайн-уроки,

навчальні матеріали,

завдання,

записи пропущених занять,

результати перевірки,

зворотний зв’язок від учителів.

Що робити, якщо тривога почалася під час онлайн-уроку

Повітряна тривога під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення освітнього процесу. Першочергово учні та педагоги мають перейти до безпечного місця.

Якщо синхронний урок довелося перервати через переміщення до укриття або іншого безпечного місця, після цього його можна продовжити онлайн — за наявності технічної можливості.

Учням, які через перебування в укритті, відсутність електроенергії чи інтернету не можуть приєднатися до синхронного заняття, має бути доступне асинхронне навчання — записи уроків або інші матеріали, завдання для самостійної роботи, консультації та зворотний зв’язок від учителя.

Якщо тривога триває на початку навчального дня

У такому разі учні та працівники не мають йти до школи. Навчальний день розпочинається дистанційно за заздалегідь підготовленим розкладом, а педагоги проводять заняття з безпечного місця. За потреби синхронну частину уроку можна скоротити, а частину матеріалу перевести в асинхронний формат.

Школа може заздалегідь визначити контрольний час, до якого цього дня ще можливе відновлення очного навчання. Якщо відбій оголошений до цього часу, адміністрація повідомляє про перехід до очного формату та визначає час для безпечного прибуття учнів і працівників. Якщо тривога триває довше, навчальний день залишається дистанційним.

Якщо тривоги тривають понад дві години кілька днів поспіль

Якщо протягом кількох днів поспіль сумарна тривалість повітряних тривог у межах навчального дня перевищує дві години, школі рекомендують невідкладно застосовувати заздалегідь підготовлену модель навчання в укритті або дистанційного навчання — за умови перебування всіх учасників освітнього процесу в безпечному середовищі.

Для шкіл передбачають освітні хаби

Якщо окремий заклад не має достатніх умов для стабільної організації навчання, засновник може визначити інші заклади, установи або об’єкти як освітні хаби

Їх можуть використовувати педагоги для проведення дистанційних занять, учні, які не мають удома безпечних або технічних умов для дистанційного навчання, а також окремі класи чи групи, якщо основне приміщення школи тимчасово недоступне. Освітній хаб має забезпечувати безпечні умови, доступ до укриття, електроенергію, інтернет і належні умови для навчання.