У майже трьохстах знайшли "окремі недоліки". Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Як тривають перевірки
Загалом планують обстежити близько 10 тисяч шкіл в Україні. Наразі перевірки відбулися у 567 школах – у 293 закладах виявили порушення. Вони стосуються неналежних:
температурного режиму в холодильниках;
роздільного зберігання продуктів;
застосування процедур НАССР (система контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробництва та обігу);
поводження з харчовими відходами;
гігієни персоналу;
заходів боротьби зі шкідниками.
Також для додаткового лабораторного контролю відібрали 645 зразків змивів і сировини.
У 104 школах є проблеми з дотриманням санітарного законодавства – це близько 20% перевірених закладів. Там потрібно затвердити чотиритижневе меню, здійснити медичні огляди персоналу, попрацювати над зберіганням добових проб і технологією приготування страв.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
У відомстві зазначають, що окремий фокус скеровують на те, яке меню передбачили для дітей. Фахівці вже розглянули 276 чотиритижневих сезонних меню, 9 з яких скерували на доопрацювання.
Наразі фахівці протягом двох робочих днів мають опрацювати меню та надати зворотний зв'язок закладам для змін.
Що було раніше
з 1 вересня безоплатним харчуванням забезпечили всіх учнів 1 – 11 класів, які навчаються очно.
У мережі поскаржилися на якість обіду для учнів у Чернівцях. Світлину обіду, де на пластиковій тарілці лежить сира морквина, кусень хліба й шматок запіканки, оприлюднив військовий Віталій Олійник.
- В Україні розпочали перевірки організації харчування у школах. Їх здійснюють представники Держпродспоживслужби.