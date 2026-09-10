Причому без попередження закладів освіти. Про це в телеефірі розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Софієнко.

Як відбуваються перевірки у школах

За даними Держпродспоживслужби, більшість закладів освіти дотримується затверджених меню та вимог до організації харчування. Водночас фіксують поодинокі випадки, коли меню на місцях не дотримуються або виникають інші проблеми.

У МОН кажуть, що мета перевірок – не лише виявляти порушення, а й на ранньому етапі допомагати громадам та школам виправляти недоліки.

Софієнко також уточнила, що в Україні немає єдиного обов'язкового державного меню для всіх шкіл. Його можуть затверджувати безпосередньо заклади освіти, територіальні громади або надавачі послуг, якщо харчування організоване через аутсорсинг чи кейтеринг.

А от меню, розроблене за участю шеф-кухаря Євгена Клопотенка, має рекомендаційний характер.

За словами посадовиці, якщо школа або громада розробляє меню самостійно, його необхідно погодити з Держпродспоживслужбою. Для меню, рекомендованого МОЗ, такого погодження не потрібно. Батьки та учні при цьому можуть ініціювати зміни до меню.

У школах і громадах затверджують сезонне чотиритижневе меню, яке має відповідати вимогам до збалансованого харчування, визначеним нормативними актами МОЗ.