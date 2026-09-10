Причем без предварительного уведомления учебных заведений. Об этом в телеэфире рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Софиенко.
Как проходят проверки в школах
По данным Госпродпотребслужбы, большинство учебных заведений соблюдает утвержденные меню и требования к организации питания. В то же время фиксируются единичные случаи, когда меню на местах не соблюдается или возникают другие проблемы.
В МОН заявляют, что цель проверок – не только выявлять нарушения, но и на раннем этапе помогать общинам и школам исправлять недостатки.
Софиенко также уточнила, что в Украине нет единого обязательного государственного меню для всех школ. Его могут утверждать непосредственно учебные заведения, территориальные общины или поставщики услуг, если питание организовано через аутсорсинг или кейтеринг.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
А вот меню, разработанное при участии шеф-повара Евгения Клопотенко, носит рекомендательный характер.
По словам чиновницы, если школа или община разрабатывает меню самостоятельно, его необходимо согласовать с Госпродпотребслужбой. Для меню, рекомендованного Минздрава, такого согласования не требуется. Родители и ученики при этом могут инициировать изменения в меню.
В школах и общинах утверждают сезонное четырехнедельное меню, которое должно соответствовать требованиям к сбалансированному питанию, определенным нормативными актами Минздрава.
Напомним, что с 1 сентября бесплатным питанием обеспечили всех учащихся 1–11 классов, обучающихся очно.
Ранее мы сообщали, что в школах нашей страны в ближайшее время пройдет мониторинг качества организации питания. Отметим, что в сети появились жалобы на качество обеда для школьников в Черновцах. Фотографию обеда, на которой на пластиковой тарелке лежит сырая морковка, кусок хлеба и кусок запеканки, опубликовал военный Виталий Олийник.