Причем без предварительного уведомления учебных заведений. Об этом в телеэфире рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Софиенко.

Как проходят проверки в школах

По данным Госпродпотребслужбы, большинство учебных заведений соблюдает утвержденные меню и требования к организации питания. В то же время фиксируются единичные случаи, когда меню на местах не соблюдается или возникают другие проблемы.

В МОН заявляют, что цель проверок – не только выявлять нарушения, но и на раннем этапе помогать общинам и школам исправлять недостатки.

Софиенко также уточнила, что в Украине нет единого обязательного государственного меню для всех школ. Его могут утверждать непосредственно учебные заведения, территориальные общины или поставщики услуг, если питание организовано через аутсорсинг или кейтеринг.

А вот меню, разработанное при участии шеф-повара Евгения Клопотенко, носит рекомендательный характер.

По словам чиновницы, если школа или община разрабатывает меню самостоятельно, его необходимо согласовать с Госпродпотребслужбой. Для меню, рекомендованного Минздрава, такого согласования не требуется. Родители и ученики при этом могут инициировать изменения в меню.

В школах и общинах утверждают сезонное четырехнедельное меню, которое должно соответствовать требованиям к сбалансированному питанию, определенным нормативными актами Минздрава.