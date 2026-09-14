В почти трехстах были выявлены "отдельные недостатки". Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Как проходят проверки
Всего планируется проверить около 10 тысяч школ в Украине. На данный момент проверки прошли в 567 школах – в 293 учреждениях выявлены нарушения. Они касаются ненадлежащего:
температурного режима в холодильниках;
раздельного хранения продуктов;
применения процедур HACCP (система контроля безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства и оборота);
обращения с пищевыми отходами;
гигиены персонала;
мероприятий по борьбе с вредителями.
Также для дополнительного лабораторного контроля отобрали 645 образцов смывов и сырья.
В 104 школах имеются проблемы с соблюдением санитарного законодательства – это около 20% проверенных учреждений. Там необходимо утвердить четырехнедельное меню, провести медицинские осмотры персонала, проработать вопросы хранения суточных проб и технологии приготовления блюд.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В ведомстве отмечают, что особое внимание уделяют тому, что меню предусмотрено для детей. Специалисты уже рассмотрели 276 четырехнедельных сезонных меню, 9 из которых отправили на доработку.
В настоящее время специалисты в течение двух рабочих дней должны доработать меню и предоставить учреждениям обратную связь для внесения изменений.
Что было раньше
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- В Украине начали проверки организации питания в школах. Их проводят представители Госпродпотребслужбы.