Из-за мошенников: учитель предлагает ввести в школе предмет "Медиаграмотность"

Учитель из Львова Виктор Демко предложил ввести "Медиаграмотность" как полноценный предмет в школе. Все из-за мошенников.

Об этом он рассказал 24 Каналу. Также поделился причиной такого мнения и историей, которая с ним случилась.

Почему стоит изучать медиаграмотность в школе?

Накануне учитель поделился видео из сети с его изображением, которое сгенерировано с помощью ИИ и имеет целью ввести в заблуждение. В видео говорится о том, что "учителя из Киева вызвали в Министерство образования и науки Украины из-за его слишком эффективной методики". Также есть призыв перейти по неизвестной ссылке. Педагог говорит: это мошенники.

Учитывая, что Интернетом пользуются сейчас все, я считаю, что стоит начать думать о том, чтобы ввести "Медиаграмотность" как полноценный предмет в школе,

– отмечает Демко.

И добавляет: даже не знает, что именно скрывается за такими ссылками в видео. Но учитывая то, что это сделали мошенники, может быть что угодно: от взлома аккаунтов – до кражи денег.

К сожалению, в современном мире никто не может быть полностью защищенным от таких ситуаций. Соцсети имеют огромное влияние, а с искусственным интеллектом отличить фейк от правды становится все сложнее. И даже страшно представить, что будет через 5 – 10 лет, если ИИ будет развиваться такими темпами. И единственное что мы можем делать – это медиаграмотность,

– считает педагог.

Он отмечает: современные дети с рождения уже потребляют большое количество контента и поэтому должны с раннего возраста понимать, как работают алгоритмы, как отличать фейки от правды, как проверять источники информации и почему нельзя просто доверять каждому видео, которое имеет красивый и убедительный вид.

Но это не только задача школы. Это еще и ответственность родителей. Потому что, к сожалению, взрослые также очень часто становятся жертвами онлайн мошенничества. Родители должны показывать пример – проверять информацию, объяснять детям, как легко сегодня можно создать фейковое видео, голос или даже человека,

– отмечает педагог.

И добавляет: все должны приучить себя ставить под сомнение все, что мы видим и читаем в Интернете, потому что очень часто за громкими заголовками, убедительными видео могут стоять просто мошенники. Поэтому медиаграмотность – это уже не просто об образовании. Это о безопасности.

Какая история случилась с учителем?

Учитель Виктор Демко поделился видео, которое "гуляет" в сети с его участием, и предупредил, что оно сгенерировано с помощью ИИ и имеет целью ввести в заблуждение. Его построили как новостной сюжет с участием известной ведущей.

В видео говорится о том, что "учителя из Киева вызвали в Министерство образования и науки Украины из-за его слишком эффективной методики, по которой люди учат английский всего за три месяца: без зУбрения (неправильное ударение, – ред.), без "домашек", без 500 гривен/час".

В видео также есть обращение к украинцам о том, что "доступ (к методике, – ред.) открыт, пока его снова не "перекрыли", и призыв перейти по неизвестной ссылке.

Педагог при этом подчеркнул: "Это – не я! Это мошенники, которые использовали искусственный интеллект и видео с тиктока и выдают это за какую-то там методику. Проверяйте информацию и не переходите по неизвестным ссылкам".

