В Украине продолжается процесс объединения вузов. На этот раз правительство согласовало реорганизацию Подольского государственного университета в Хмельницкой области.

Вуз присоединили к Каменец-Подольскому университету имени Ивана Огиенко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте правительства.

Смотрите также Как и в каких странах выросло количество студентов из Украины в вузах мира за 15 лет

Какие вузы объединили?

Все студенты Подольского государственного университета продолжат обучение в КПНУ без изменения специальностей и источников финансирования.

Правительство также отменило собственное предыдущее решение от 11 июня 2025 года, в котором говорилось о присоединении Каменец-Подольского университета к Подольскому государственному университету.

Заметим, что Подольский государственный университет – многоотраслевой классический вуз. Он функционирует с 2020 года после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.

Смотрите также Какова средняя стоимость престижного высшего образования в Украине в этом году

Как идет процесс объединения вузов?