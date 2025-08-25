В Украине объединили еще два вуза
- Правительство Украины согласовало объединение Подольского государственного университета с Каменец-Подольским университетом имени Ивана Огиенко.
Все студенты Подольского государственного университета продолжат обучение в КПНУ без изменения специальностей и источников финансирования.
В Украине продолжается процесс объединения вузов. На этот раз правительство согласовало реорганизацию Подольского государственного университета в Хмельницкой области.
Вуз присоединили к Каменец-Подольскому университету имени Ивана Огиенко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте правительства.
Какие вузы объединили?
Правительство также отменило собственное предыдущее решение от 11 июня 2025 года, в котором говорилось о присоединении Каменец-Подольского университета к Подольскому государственному университету.
Заметим, что Подольский государственный университет – многоотраслевой классический вуз. Он функционирует с 2020 года после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.
Как идет процесс объединения вузов?
Экс-заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, который отвечал за направление высшего образования, рассказывал, что в прошлом году из структуры МОН уже сократили 10 вузов.
В этом году планировали также сократить 10 высших учебных заведений.
В целом планировали дойти до 100 заведений в сети МОН до 2030 года.
Винницкий рассказывал, что то, какой вуз к которому присоединят – решают индивидуально.