В Україні триває процес об'єднання вишів. Цього разу уряд погодив реорганізацію Подільського державного університету, що на Хмельниччині.

Виш приєднали до Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Про це інформує 24 Канал з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті уряду.

Які виші об'єднали?

Всі студенти Подільського державного університету продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Уряд також скасував власне попереднє рішення від 11 червня 2025 року, у якому мовилось про приєднання Кам'янець-Подільського університету до Подільського державного університету.

Зауважимо, що Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він функціонує з 2020 року після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Як триває процес об'єднання вишів?