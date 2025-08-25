Виш приєднали до Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Про це інформує 24 Канал з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті уряду.
Які виші об'єднали?
Всі студенти Подільського державного університету продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.
Уряд також скасував власне попереднє рішення від 11 червня 2025 року, у якому мовилось про приєднання Кам'янець-Подільського університету до Подільського державного університету.
Зауважимо, що Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він функціонує з 2020 року після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.
Як триває процес об'єднання вишів?
Ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, який відповідав за напрям вищої освіти, розповідав, що торік зі структури МОН вже скоротили 10 вишів.
Цьогоріч планували також скоротити 10 закладів вищої освіти.
Загалом планували дійти до 100 закладів у мережі МОН до 2030 року.
Винницький розповідав, що те, який виш до якого приєднають – вирішують індивідуально.