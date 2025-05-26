Колись було 10 тисяч – коли у країні була вища народжуваність. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал.

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Скільки вишів "скоротять" в Україні

Винницький при цьому заявив, що в Україні зараз забагато закладів вищої освіти. І додав, що демографія – невблаганна наука.

Не грає ролі, хто керує Міністерством освіти. В країні впродовж наступних 3 – 5 років має відбутися укрупнення мережі. Це вимога нашої євроінтеграції,

– зауважив посадовець.

І додав, що у цьому допомагають донори. Так, у межах кожного укрупнення вишів є можливість здійснювати великі інвестиції: півтора мільйона доларів на науково-навчальне обладнання в кожен заклад. Це, вважає він, непогано,

За минулий рік зі структури Міністерства освіти ми вже скоротили 10, цього року буде теж ще 10 закладів вищої освіти. Ми маємо дійти до 100 закладів у нашій мережі до 2030 року,

– повідомив Винницький.

І додав: який виш до якого приєднають – вирішують індивідуально. Торік був заклад освіти, який мав менше ніж тисячу студентів і з фінансової точки зору не міг себе утримувати. Його приєднали до іншого, більш потужного. Більшість укрупнень, за словами заступника міністра, відбувається саме так. Якщо виш стає менш популярними, контингент вступників зменшується.

Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів. Важливо розуміти, що ми не робимо цього для економії коштів. Ми це робимо для того, щоб забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники – розвиватися,

– резюмував посадовець.

Раніше ми інформували, які спеціальності зараз найпопулярніші серед вступників.