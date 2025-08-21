Більш ніж уп'ятеро зросла кількість українців, які здобувають освіту за кордоном, за останні 15 років: з 21 000 у 2008/2009 навчальному році – до 115 000 у 2023/2024. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дослідження Єгора Стадного з Вокс Україна.

Скільки українців здобуває освіту у закордонних вишах?

В Україні загальна кількість студентів становила 754 тисяч осіб у 2021/2022 навчальному році, 807 тисяч осіб – у 2022/2023 та 899 тисяч осіб – у 2023/2024.

До початку повномасштабної війни за межами країни навчалися 9% українців. У 2022 році цей показник виріс до 11,9%, а в 2023 дещо зменшився – до 11,4%.

З 2008 по 2014 роки кількість студентів за кордоном зростала на 2000 – 7000 щороку через прагнення кращої освіти та кар'єрних можливостей. Агресія Росії у 2014 році прискорила міграцію.

Повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило зростання на 47% у 2022/2023 (з 75 000 до 109 000), з подальшою стабілізацією на рівні 115 000 у 2023/2024.

Де найбільше українських студентів?

У 2008/2009 році лідером серед країн за кількістю студентів-українців була Німеччина (8121 студент), за нею – Польща (2831). До 2013/2014 Польща випередила Німеччину з 15 123 студентами.

У 2023/2024 Польща стала головним напрямком, приймаючи 46 210 студентів (40% усіх українських студентів за кордоном).

Інші ключові країни – Німеччина, Канада (10 905 студентів), Словаччина (10 197), Чехія.

У 2023/2024 українці становили значну частку іноземних студентів у Словаччині (53,5%), Польщі (43,1%), Литві (16,7%), Чехії (12,2%), Болгарії (11,2%), Естонії (9,9%).

У 2022/2023 навчальному році кількість українських студентів зросла на 35 000 (+47%) через вимушену міграцію.

Основні реципієнти: Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція, Литва (понад 80% приросту).

До 2022 року 60% українських студентів за кордоном були жінками. Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022/2023.

Зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме.