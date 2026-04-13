"Обливаний" или "поливаний": как называть этот понедельник после Пасхи

Украинские пасхальные обычаи сохранили древние верования о целебной силе воды. Именно поэтому второй день Пасхи – "поливаний", или все же – "обливаний" понедельник?

Как правильно называть понедельник после Пасхи – "обливаний" или "поливаний", рассказываем со ссылкой на проект "Настоящие истории".

Как правильно – "поливаний" или "обливаний" понедельник?

Все мы ждали Пасху, но молодежь больше всего ждет следующего дня – понедельника 13 апреля. Этот день тоже наполнен традициями, считается праздничным и имеет интересную забаву, которая распространена на Западе Украины – обливаться водой.

Традиция обливания водой на Пасхальный понедельник достигает еще языческих времен. Для славян вода была символом очищения и здоровья, а впоследствии этот обычай вошел и в христианскую традицию. В этот день она считалась целебной, поэтому обливание стало добрым пожеланием – дарить ближним силу и крепкое здоровье.

Именно так и появилось название "поливаний" или "обливаний" понедельник. В украинском языке есть оба слова, поэтому их можно считать равнозначными.

Конечно, это не все названия, которые вы можете прочитать или встретить в видеоблогах. Понедельник еще называют:

Вливаний,

Обливальний,

Поливальний,

Волочильний,

Світлий.

Если с поливанием/обливанием понятно, то название "Волочильный" связано с еще одним обычаем – ходить в этот день в гости к родственникам, кумовьям, друзьям, соседям, то есть – "волочиться". Шли в гости с гостинцами и возвращались тоже с дарами и угощались.

Как называют понедельник после Пасхи: смотрите видео

Ну а название "Светлый" – имеет религиозную подоплеку. Всю неделю после Пасхи называют Светлой Седмицей. А понедельник начинает эту неделю. Кроме того, Библия рассказывает, что в понедельник, воскреснув, Христос неузнаваемым явился двум своим расстроенным ученикам и разделил с ними путь в поселок Эммаус возле Иерусалима, а затем и ужин.

Что еще символизирует обливание?

В этот день парни и девушки обливались водой, и это можно было расценить как ухаживания или симпатию. Ранее от обливания можно было "откупиться" писанкой.

Даже считалось: что если девушка оставалась в этот день не облитой, то она никому не интересна. Поэтому девушки хотели, чтобы их облили, потому что это свидетельствовало о серьезных намерениях парня – обливали только ту, которая нравилась.

В некоторых местностях обливали даже хозяйственные вещи или двор, чтобы очистить пространство от всего злого.

Сегодня это забава, в которой участвуют и малый, и старый. Традиция имеет скорее развлекательный характер, но ее корни – в глубоких верованиях о весеннем очищении и обновлении.

И если вы думаете, что эта традиция сохранилась где-то в селах, то совсем нет – во Львове и Ивано-Франковске, каждый прохожий в центре города может быть облит.

А еще в этот день можно присоединиться к традиционным хороводам – веснянок и гаивок. Весело, интересно и традиционно к забавам можно присоединиться в Шевченковском гае во Львове.

Этот день, кроме традиций, имеет и свои приметы, по которым прогнозировали лето:

В Поливальный понедельник безветренный день и синее небо – к дождю;

Солнечно и безоблачно – лето выдастся таким же;

С самого утра льет дождь – лето тоже будет дождливым;

Птицы вернулись из теплых краев, но еще не поют – еще ждать морозов.

Сегодня замечательная солнечная погода, почему бы не пообливаться водой для здоровья и хорошего настроения?