Эстония вновь оказалась среди лидеров PISA 2025: чем система образования страны удивляет

Эстония вновь продемонстрировала один из лучших результатов по PISA в мире. Она заняла первое место среди стран ЕС по естественным наукам и математике и второе – по чтению.

Тем не менее, результаты по чтению ухудшились на 12 баллов по сравнению с 2022 годом. Подробный отчет об исследовании уже доступен на сайте PISA.UKRAINE.

Почему образование Эстонии удивляет

Результаты PISA 2025 вновь привлекли внимание к Эстонии как к одной из самых успешных образовательных систем Европы. 15-летние эстонские ученики набрали 527 баллов по естественным наукам, 508 – по математике и 499 – по чтению. В новом направлении PISA – computational problem solving – результат составляет 541 балл, отмечает Освитория.

По всем четырем показателям Эстония входит в мировую десятку, а среди стран ЕС занимает первое место по естественным наукам, математике и решению вычислительных задач и второе – по чтению.

Наиболее важной характеристикой эстонской модели считают:

академическую успеваемость,

относительное равенство в образовании,

развитие научного мышления и цифровых компетенций в рамках одной системы.

При этом высокий результат не означает, что Эстония может остановиться. Наоборот, снижение показателей по чтению и долгосрочные тенденции показывают, что даже самая сильная система нуждается в постоянном обновлении.

Кроме того, эстонские результаты особенно сильны именно в компетенциях, связанных с научными исследованиями и решением новых задач. Учащиеся должны не только знать факты, но и уметь исследовать, анализировать, оценивать доказательства, моделировать и применять знания в новых ситуациях.

Сильнейшая сторона страны – большая доля учащихся с базовыми компетенциями. В Эстонии 83 % учащихся достигают как минимум базового уровня по математике – против 65 % в среднем по ОЭСР. Такая же доля – 83% – достигает базового уровня по чтению, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 69%. По естественным наукам базового уровня достигают около 90% эстонских учащихся.

Благодаря чему страна удерживает лидирующие позиции

Результат этой страны не обусловлен лишь небольшой группой исключительно сильных учащихся. Система обеспечивает достаточно высокий базовый уровень для большинства школьников.

Второй фактор – меньшая зависимость результатов от социального происхождения.

Еще одна особенность эстонской системы – относительно небольшой социально-экономический разрыв. Разница между самой привилегированной и наименее привилегированной четвертями учащихся составляет 68 баллов, тогда как средний разрыв в странах ОЭСР – 85 баллов.