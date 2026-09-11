Все ж читання погіршилося на 12 балів, якщо порівняти з 2022 роком. Детальний звіт дослідження вже є на сайті PISA.UKRAINE.

Чим дивує освіта Естонії

Результати PISA 2025 знову привернули увагу до Естонії як до однієї з найуспішніших освітніх систем Європи. 15-річні естонські учні набрали 527 балів із природничих наук, 508 із математики та 499 із читання. У новому напрямі PISA – computational problem solving — результат становить 541 бал, зазначає Освіторія.

За всіма чотирма показниками Естонія входить до світової десятки, а серед країн ЄС посідає перше місце з науки, математики та computational problem solving і друге з читання.

Найважливішою характеристикою естонської моделі вважають:

академічну успішність,

відносну освітню рівність,

наукове мислення та цифрові компетентності розвиваються в одній системі.

При цьому високий результат не означає, що Естонія може зупинитися. Навпаки, падіння читання та довгострокові тенденції показують, що навіть найсильніша система потребує постійного оновлення.

Також естонські результати особливо сильні саме в компетентностях, пов’язаних із науковим дослідженням і розв’язанням нових проблем. Учні мають не лише знати факти, а й уміти досліджувати, аналізувати, оцінювати докази, моделювати та застосовувати знання в нових ситуаціях.

Найсильніша сторона країни – велика частка учнів із базовими компетентностями. В Естонії 83% учнів досягають щонайменше базового рівня з математики – проти 65% у середньому по ОЕСР. Така сама частка — 83% — досягає базового рівня з читання, тоді як середній показник ОЕСР становить 69%. З природничих наук базового рівня досягають близько 90% естонських учнів.

Завдяки чому країна тримає лідерські позиції

Результат цієї країни не створюється лише невеликою групою надзвичайно сильних учнів. Система забезпечує досить високу базову планку для більшості школярів.

Другий фактор — менша залежність результатів від соціального походження.

Ще одна характеристика естонської системи — порівняно невеликий соціально-економічний розрив. Різниця між найпривілейованішою та найменш привілейованою чвертями учнів становить 68 балів, тоді як середній розрив у країнах ОЕСР — 85 балів.