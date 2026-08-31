В Украине в новом учебном году в школах будут учиться 3 миллиона детей. В первый класс пойдут примерно 240 тысяч учеников.

Это на 10 % меньше, чем в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона заявила член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

Сколько учеников пойдут в первый класс

Депутат отметила, что школы могут работать в очном формате только при наличии укрытий. На сегодняшний день таких учебных заведений насчитывается 11 375.

Борзова также отметила, что ориентировочно 2,2 миллиона учеников будут учиться в очном формате. Еще 700–800 тысяч – в рамках смешанного формата. А около 200 тысяч учеников, проживающих на прифронтовых территориях, будут получать образование полностью дистанционно.

Также дистанционно, по ее данным, будут учиться 400 тысяч украинских школьников, находящихся за рубежом.

Депутат также сообщила, что в Киеве 95% школ готовы к очному обучению. В то же время учебные заведения будут индивидуально принимать решения относительно очного, дистанционного или смешанного формата обучения. Родители также имеют право выбирать формат обучения.

Как будут учиться школьники в Киеве

В Киеве первая неделя учебного года в школах должна начаться в очно-дистанционном формате. В то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

В целом в столице Украины проработаны различные форматы возможной организации учебного процесса. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

В городе могут действовать различные варианты обучения: от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.