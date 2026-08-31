В Украине сокращается число первоклассников: сколько учеников пойдут в школу в этом году

Это на 10 % меньше, чем в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона заявила член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.
Сколько учеников пойдут в первый класс
Депутат отметила, что школы могут работать в очном формате только при наличии укрытий. На сегодняшний день таких учебных заведений насчитывается 11 375.
Борзова также отметила, что ориентировочно 2,2 миллиона учеников будут учиться в очном формате. Еще 700–800 тысяч – в рамках смешанного формата. А около 200 тысяч учеников, проживающих на прифронтовых территориях, будут получать образование полностью дистанционно.
Также дистанционно, по ее данным, будут учиться 400 тысяч украинских школьников, находящихся за рубежом.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Депутат также сообщила, что в Киеве 95% школ готовы к очному обучению. В то же время учебные заведения будут индивидуально принимать решения относительно очного, дистанционного или смешанного формата обучения. Родители также имеют право выбирать формат обучения.
Как будут учиться школьники в Киеве
В Киеве первая неделя учебного года в школах должна начаться в очно-дистанционном формате. В то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.
В целом в столице Украины проработаны различные форматы возможной организации учебного процесса. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.
В городе могут действовать различные варианты обучения: от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.