"Важный этап": к Мрии теперь смогут присоединиться садики
- Кабмин Украины обновил постановление, позволив детским садам присоединяться к образовательной экосистеме Мрия.
- Мрия объединяет дошкольное образование и школу, упрощая образовательный процесс и автоматизируя рутинные задачи.
Кабмин Украины обновил постановление по развитию образовательной экосистемы Мрия. Отныне к ней смогут присоединиться детские сады.
Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.
Читайте Обучение с Мечтой: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и стойкостью
Что известно о Мрии Дошкольного образования?
Впервые Мрия объединяет два образовательных звена – дошкольного образования и школу.
Это важный этап в создании единой цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых шагов в саду до получения образования,
– говорит Федоров.
Он также рассказал об основных изменениях:
Пилотирование дошкольного образования: воспитатели смогут легко вести учет занятий, посещения и питания, а родители – видеть достижения и настроение ребенка.
Внедрение геймификации: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь: бизнес сможет поддерживать детей и молодежь через Мечту и предоставлять бонусы или полезные предложения для обучения.
Обновление правил для контента: материалы, интерактивы и видео будут проходить прозрачный отбор с участием государства.
Чиновник убежден, что Мрия делает жизнь проще для всех участников образовательного процесса.
Можно уже оставить заявку, чтобы подключить свое учебное заведение к Мрии.
К теме "Мрия" для учеников, учителей и родителей: как и когда заработает образовательное приложение для всех школ Украины
Что известно о работе Мрии?
Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.
Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.
Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.
По состоянию на 1 сентября в Украине более двух тысяч школ в 24 областях начали учебный год вместе с образовательным приложением Мрия.