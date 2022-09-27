Веселые игры, интересное обучение и развитие: какие каналы, сайты и приложения смотреть дошкольникам

В Украине полномасштабная агрессия россии лишила часть дошкольников возможности посещать садики. Родителям, если они были с ребенком в безопасности, пришлось искать альтернативные способы обучения.

Во время войны для обучения дошкольников с помощью гаджета появилось много возможностей. Какие полезные ресурсы для психологической поддержки, обучения и информирования следует выбрать для дошкольников, читайте в материале 24 канала.

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Полезные мобильные приложения для детей на Android

Эти украиноязычные мобильные приложения превратят обучение вашего малыша в интересную и веселую игру.

"Хто у горах"? ("Кто в горах"?)

Это приложение создали для раннего развития самых маленьких пользователей. Деток ждет увлекательное путешествие в горы. Там они вместе с дедушкой Иваном и его домашними животными будут познавать мир. Игра позволит детям выучить животных, их названия и голоса, узнать, что они едят.

"Веселі тварини" ("Веселые животные")

Благодаря этому развивающему приложению малыш может узнать больше о животных. В частности, какие звуки издают, где живут, какой имеют цвет.

"Всяка музяка" ("Всякая музыка")

Это необычная игра-караоке для детей от 3 до 6 лет. Здесь известные народные детские песенки исполнил Андрей Кузьменко – Скрябин. В этой игре много интересных анимаций, скрытых элементов и задач.

"Загадки українською" ("Загадки на украинском")

В этой игре необходимо отгадать загадку и составить ответное слово. Это игра для детей от 3 лет. Вас ждут более 500 украиноязычных загадок в стихотворной форме на различные темы.

"Українська абетка для дітей" ("Украинский алфавит для детей")

Это карманный букварик для всей семьи на смартфоне. Игра предназначена для детей от 4 до 6 лет, которые могут учить буквы, говорить первые слова и учиться читать. Малышей ждут изображенные буквы с рисунками предметов, название которых начинаются на определенную букву.

Интересные сайты для детей на украинском языке

"Малыш" – содержит игры для развития ребенка, а также творчество.

Веб-проект "Читанка" – это детская публичная онлайн-библиотека. Здесь собраны те книги, которые давно не переиздают и которых нет в книжных магазинах.

"Левко" – детский сайт, предлагающий богатый выбор детских игр, счетчиков, загадок, стихов, сказок, аудио и видеоматериалов. Также здесь можно найти советы к разнообразным поделкам, раскраски, простейшие кулинарные рецепты для малышей, материалы о детских праздниках.

"Веселая азбука" – это самое большое собрание азбук, сказок, сказок в мр3, большой и интересный раздел "Читанка", поговорки, загадки, интересности, игры, юмор и другое.

"Сказочник" – здесь собраны лучшие сказки со всего мира.

Детский портал "Пустунчик" – предлагает для детей игры, кинозал, аудиотеку, много конкурсов и т.д.

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Интересные и познавательные каналы на YouTube, Telegram, Viber

Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам

Детские книги издательства "Утро".

Комиксы

Для детей разработали также детский информационный комикс. Это сборник информационных советов для детей и близких. Она научит, как себя вести во время военного положения.

ТВ-платформы с бесплатным доступом к мультикам и урокам

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео