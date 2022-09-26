Сейчас часть вынужденных переселенцев не имеет необходимых медицинских справок. Какие справки могут требовать в школе или детсаду и как их восстановить в случае потери или переезда, читайте в материале 24 канала.

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Какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад

Многие переселенцы в Украине сейчас не могут подтвердить даже наличие профилактических прививок: ни у себя, ни у детей.

Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад.

Чтобы вашего ребенка приняли в школу или детсад, вы должны предоставить "Карту профилактических прививок" с пометками о вакцинации и ревакцинации в ней. Ее можно получить у педиатра или семейного врача ребенка. Если вы переехали в другую область и не имеете с собой документов о прививках, их можно и нужно восстановить.

Для поступления ребенка в детский сад нужно предоставить справку от педиатра или семейного врача о том, что ребенок здоров.

Также для посещения школы ребенок должен пройти профилактическое освидетельствование и предоставить соответствующую справку. Никаких медицинских документов в школах и детсадах требовать от вас не могут. Исключением могут быть разве что специализированные учебные заведения и дети, для которых создают инклюзивные группы или классы. Таким детям с особыми потребностями необходимо получить справку о комплексной оценке из Инклюзивно-ресурсного центра. Читайте Как социализировать школьника во время дистанционного обучения Как восстановить документы о прививках в случае переезда