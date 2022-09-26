Натомість зараз частина вимушених переселенців не має необхідних медичних довідок. Які загалом довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку та як їх відновити у разі втрати чи переїзду, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка
Багато переселенців в Україні зараз не можуть підтвердити навіть наявність профілактичних щеплень: ані у себе, ані в дітей.
Тож у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка.
- Аби вашу дитину прийняли у школу чи дитсадок, маєте надати "Карту профілактичних щеплень" із позначками про вакцинацію та ревакцинацію у ній. Її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря дитини. Якщо ж ви переїхали в іншу область і не маєте з собою документів про щеплення, їх можна і треба відновити.
- Для вступу дитини до дитсадка потрібно надати довідку від педіатра чи сімейного лікаря про те, що малеча здорова.
- Також для відвідування школи дитина має пройти профілактичний огляд і надати відповідну довідку.
Жодних інших медичних документів у школах та дитсадках вимагати від вас не можуть. Винятком можуть бути хіба що спеціалізовані заклади освіти та діти, для яких створюють інклюзивні групи чи класи. Таким дітям з особливими потребами необхідно мати довідку про комплексну оцінку з Інклюзивно-ресурсного центру.
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Як відновити документи про щеплення у разі переїзду
В яких документах є записи про статус щеплень
Підтвердити статус щеплень можна у первинній обліковій документації:
- історії розвитку дитини;
- карті профілактичних щеплень;
- медичній карті амбулаторного хворого;
- електронній системі охорони здоров'я;
- міжнародному свідоцтві про вакцинацію;
- довідці про щеплення;
- інших медичних документах, що містять відомості про наявні щеплення.
Як підтвердити дані щодо вакцинації переселенцям
- Сконтактуйтесь із лікарем, із яким укладена декларація, та попросіть довідку про вакцинацію.
- Якщо лікар не може внести дані до електронної системи, вам видадуть довідку про наявну вакцинацію відповідно до відомостей "Карти профілактичних щеплень".
- Довідка формується або в електронній або в паперовій формі.
Якщо у вас немає документального підтвердження про вакцинацію, доведеться робити її ще раз.
Як підтвердити дані щодо вакцинації біженцям
- Сконтактуйтесь із лікарем, із яким у вас укладена декларація;
- Отримати від медпрацівника довідку про вакцинацію в електронній формі.
Якщо ви не можете документально підтвердити вакцинацію, доведеться робити її знову.
Як відновити документи про щеплення у разі переїзду / Рекомендації МОЗ
Профілактичні медогляди для дітей
Першокласники перед тим, як піти до школи, мають пройти комплексний медогляд. Після цього батьки надають медпрацівнику школи довідку про результати медогляду й довідку про щеплення.
Діти, які переходять до наступного навчального класу, мають проходити медогляд у сімейного лікаря/педіатра раз на рік (до повноліття). Якщо немає даних про вакцинацію дитини, у школі можуть додатково попросити у батьків таку довідку.
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