Натомість зараз частина вимушених переселенців не має необхідних медичних довідок. Які загалом довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку та як їх відновити у разі втрати чи переїзду, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка

Багато переселенців в Україні зараз не можуть підтвердити навіть наявність профілактичних щеплень: ані у себе, ані в дітей.

Тож у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка.

  • Аби вашу дитину прийняли у школу чи дитсадок, маєте надати "Карту профілактичних щеплень" із позначками про вакцинацію та ревакцинацію у ній. Її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря дитини. Якщо ж ви переїхали в іншу область і не маєте з собою документів про щеплення, їх можна і треба відновити.
  • Для вступу дитини до дитсадка потрібно надати довідку від педіатра чи сімейного лікаря про те, що малеча здорова.
  • Також для відвідування школи дитина має пройти профілактичний огляд і надати відповідну довідку.

Жодних інших медичних документів у школах та дитсадках вимагати від вас не можуть. Винятком можуть бути хіба що спеціалізовані заклади освіти та діти, для яких створюють інклюзивні групи чи класи. Таким дітям з особливими потребами необхідно мати довідку про комплексну оцінку з Інклюзивно-ресурсного центру.

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Як відновити документи про щеплення у разі переїзду

Якщо ви переїхали в іншу область через воєнні дії або й за кордон, МОЗ разом із Центром громадського здоров'я України розробило рекомендації щодо отримання даних про вакцинацію.

В яких документах є записи про статус щеплень

Підтвердити статус щеплень можна у первинній обліковій документації:

  • історії розвитку дитини;
  • карті профілактичних щеплень;
  • медичній карті амбулаторного хворого;
  • електронній системі охорони здоров'я;
  • міжнародному свідоцтві про вакцинацію;
  • довідці про щеплення;
  • інших медичних документах, що містять відомості про наявні щеплення.

Як підтвердити дані щодо вакцинації переселенцям

  • Сконтактуйтесь із лікарем, із яким укладена декларація, та попросіть довідку про вакцинацію.
  • Якщо лікар не може внести дані до електронної системи, вам видадуть довідку про наявну вакцинацію відповідно до відомостей "Карти профілактичних щеплень".
  • Довідка формується або в електронній або в паперовій формі.

Якщо у вас немає документального підтвердження про вакцинацію, доведеться робити її ще раз.

Як підтвердити дані щодо вакцинації біженцям

  • Сконтактуйтесь із лікарем, із яким у вас укладена декларація;
  • Отримати від медпрацівника довідку про вакцинацію в електронній формі.

Якщо ви не можете документально підтвердити вакцинацію, доведеться робити її знову.


Як відновити документи про щеплення у разі переїзду / Рекомендації МОЗ

Профілактичні медогляди для дітей

Першокласники перед тим, як піти до школи, мають пройти комплексний медогляд. Після цього батьки надають медпрацівнику школи довідку про результати медогляду й довідку про щеплення.

Діти, які переходять до наступного навчального класу, мають проходити медогляд у сімейного лікаря/педіатра раз на рік (до повноліття). Якщо немає даних про вакцинацію дитини, у школі можуть додатково попросити у батьків таку довідку.

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