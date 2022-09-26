Натомість зараз частина вимушених переселенців не має необхідних медичних довідок. Які загалом довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку та як їх відновити у разі втрати чи переїзду, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка

Багато переселенців в Україні зараз не можуть підтвердити навіть наявність профілактичних щеплень: ані у себе, ані в дітей.

Тож у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка.

Аби вашу дитину прийняли у школу чи дитсадок, маєте надати "Карту профілактичних щеплень" із позначками про вакцинацію та ревакцинацію у ній. Її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря дитини. Якщо ж ви переїхали в іншу область і не маєте з собою документів про щеплення, їх можна і треба відновити.

Для вступу дитини до дитсадка потрібно надати довідку від педіатра чи сімейного лікаря про те, що малеча здорова.

Також для відвідування школи дитина має пройти профілактичний огляд і надати відповідну довідку. Жодних інших медичних документів у школах та дитсадках вимагати від вас не можуть. Винятком можуть бути хіба що спеціалізовані заклади освіти та діти, для яких створюють інклюзивні групи чи класи. Таким дітям з особливими потребами необхідно мати довідку про комплексну оцінку з Інклюзивно-ресурсного центру. Читайте Як соціалізувати школяра під час дистанційного навчання Як відновити документи про щеплення у разі переїзду