16 января, 15:18
Дистанционка, очное обучение или каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли в регионах
Основні тези
- Правительство Украины согласовало временное прекращение очного обучения из-за ситуации в энергетике.
- Громады могут выбрать дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Какие решения принимают в регионах – в новости подробно.
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях. Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Громады могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
24 Канал собирает информацию о том, как на решение Кабмина реагируют в регионах и городах нашего государства. Новость будем дополнять сведениями, как только местные власти опубликуют свое решение.
В этой новости нет хронологии