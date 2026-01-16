Дистанционка, очное обучение или каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли в регионах

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях. Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.

Громады могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.

24 Канал собирает информацию о том, как на решение Кабмина реагируют в регионах и городах нашего государства. Новость будем дополнять сведениями, как только местные власти опубликуют свое решение.

В этой новости нет хронологии