"Язык – судьба": пророческие цитаты всемирного интеллектуала Олеся Гончара об Украине и ценностях
3 апреля 105 лет назад родился величайший украинский писатель Олесь Гончар. Он является автором "Знаменосцев", Тронки", "Человека и оружия" и знаменитого, однако запрещенного на 20 лет, романа "Собор".
Гончар получил ряд наград и премий от советов, однако никогда не соглашался писать хвалебные произведения о представителях советской власти. Из-за этого ему даже угрожали. Роман об Украинской повстанческой армии писать на заказ тоже отказался, потому что неправду писать не хотел, а правду бы не позволили, пишет НУШ.
Факты из биографии и актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, нашем народе и языке читайте в материале.
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Факты из биографии Олеся Гончара
- Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в Днепропетровской области.
- Учеба на филологическом факультете Харьковского государственного университета.
- Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.
- В 1959 – 1971 годах – председатель правления Союза писателей Украины.
- С 1973 года – председатель Украинского республиканского комитета по защите мира, член Всемирного Совета Мира, академик Малой академии наук Украины.
- Международный биографический центр в Кембридже признал Гончара "всемирным интеллектуалом 1992 – 1993 годов".
- Умер Олесь Гончар 14 июля 1995 года.
- В своих произведениях прозаик поднимал темы человеческого бытия. В центре повестей и романов Гончара – простой и честный человек-работник.
Актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, языке и народе
О человеческих ценностях
- Дорожіть миттю, секундою! Живіть так, щоб встигли зоставити слід після себе путящий. Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить!
- Найбільша перемога – це та, яку здобуваєш на самим собою.
- Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!..
- Сила розвіється, а правда ніколи!
- Руйнуємо тим, що осторонь стоїмо… Руйнуємо своєю байдужістю.
Об отношении к Украине
- Україно, твій день гряде!
- Не система винна, що в нас багато кретинів. І хто певен, що при іншій системі їх було б менше?
- Сама історія запитає кожного з нас у цей день: хто ти? Чи справді вичавив із себе тоталітарного раба, чи здатен відстояти себе як людину, відстояти завтрашній день своєї згорьованої, прекрасної України?
- За трагізмом долі ми народ унікальний. Найбільші генії нації – Шевченко, Гоголь, Сковорода – усе життя були безпритульними. Шевченків "Заповіт" написано в Переяславі в домі Козачковського, Гоголь помер у чужому домі, так само бездомним пішов із життя і Сковорода…
- Дякую Богові, що дав мені народитися українцем.
- Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, – ненависть до України…
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О важности родного языка
- Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.
- Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.
- Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертво-декоративної.
- Той, хто зрікається рідної мови, часто й не розуміє, що в цьому вже є елемент відступництва, елемент зради.