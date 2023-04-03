"Язык – судьба": пророческие цитаты всемирного интеллектуала Олеся Гончара об Украине и ценностях

3 апреля 2023, 13:04
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3 апреля 105 лет назад родился величайший украинский писатель Олесь Гончар. Он является автором "Знаменосцев", Тронки", "Человека и оружия" и знаменитого, однако запрещенного на 20 лет, романа "Собор".

Гончар получил ряд наград и премий от советов, однако никогда не соглашался писать хвалебные произведения о представителях советской власти. Из-за этого ему даже угрожали. Роман об Украинской повстанческой армии писать на заказ тоже отказался, потому что неправду писать не хотел, а правду бы не позволили, пишет НУШ.

Факты из биографии и актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, нашем народе и языке читайте в материале.

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Факты из биографии Олеся Гончара

  • Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в Днепропетровской области.
  • Учеба на филологическом факультете Харьковского государственного университета.
  • Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.
  • В 1959 – 1971 годах – председатель правления Союза писателей Украины.
  • С 1973 года – председатель Украинского республиканского комитета по защите мира, член Всемирного Совета Мира, академик Малой академии наук Украины.
  • Международный биографический центр в Кембридже признал Гончара "всемирным интеллектуалом 1992 – 1993 годов".
  • Умер Олесь Гончар 14 июля 1995 года.
  • В своих произведениях прозаик поднимал темы человеческого бытия. В центре повестей и романов Гончара – простой и честный человек-работник.

Актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, языке и народе

О человеческих ценностях

  • Дорожіть миттю, секундою! Живіть так, щоб встигли зоставити слід після себе путящий. Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить!
  • Найбільша перемога – це та, яку здобуваєш на самим собою.
  • Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!..
  • Сила розвіється, а правда ніколи!
  • Руйнуємо тим, що осторонь стоїмо… Руйнуємо своєю байдужістю.

Об отношении к Украине

  • Україно, твій день гряде!
  • Не система винна, що в нас багато кретинів. І хто певен, що при іншій системі їх було б менше?
  • Сама історія запитає кожного з нас у цей день: хто ти? Чи справді вичавив із себе тоталітарного раба, чи здатен відстояти себе як людину, відстояти завтрашній день своєї згорьованої, прекрасної України?
  • За трагізмом долі ми народ унікальний. Найбільші генії нації – Шевченко, Гоголь, Сковорода – усе життя були безпритульними. Шевченків "Заповіт" написано в Переяславі в домі Козачковського, Гоголь помер у чужому домі, так само бездомним пішов із життя і Сковорода…
  • Дякую Богові, що дав мені народитися українцем.
  • Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, – ненависть до України…

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О важности родного языка

  • Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.
  • Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.
  • Ми не є і не повинні стати народом суржикової мови чи мови мертво-декоративної.
  • Той, хто зрікається рідної мови, часто й не розуміє, що в цьому вже є елемент відступництва, елемент зради.
Автор: Марія Волошин