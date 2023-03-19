В день рождения поэтессы-шестидесятницы, писательницы, диссидентки, лауреатки Шевченковской премии 24 Канал предлагает вам подборку лучших цитат Лины Костенко об Украине, войне, языке и свободе.

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Лучшие цитаты Лины Костенко об Украине, войне и свободе

Лину Васильевну называют образцом романтики, нежности, сарказма и духовности. Однако ее цитаты на украинском из произведений и стихи, написанные об Украине, свободе, языке и войне, еще мощнее и символичнее.

***

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Лінію оборони тримають живі.

***

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

***

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

***

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом.

***

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

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У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

***

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

***

Українська література – це література заборонених і загиблих, розстріляних і зацькованих, вигнаних і забутих, через століття згаданих, через півстоліття надрукованих.

***

Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші.

***

Я не люблю нещасних. Я щаслива.

Моя свобода завжди при мені.

***

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

– Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!