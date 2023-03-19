У день уродин поетеси-шістдесятниці, письменниці, дисидентки, лауреатки Шевченківської премії 24 Канал пропонує вам добірку найкращих цитат Ліни Костенко про Україну, війну, мову і свободу.

Читайте "І на оновленій землі врага не буде": цитати Тараса Шевченка, які має знати кожен українець

Найкращі цитати Ліни Костенко про Україну, війну і свободу

Ліну Василівну називають взірцем романтики, ніжності, сарказму та духовності. Проте її цитати з творів та вірші, написані про Україну, свободу, мову та війну, є ще потужнішими та символічними.

***

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Лінію оборони тримають живі.

***

Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

***

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

***

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом.

***

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

До теми Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими

***

У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

***

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

***

Українська література – це література заборонених і загиблих, розстріляних і зацькованих, вигнаних і забутих, через століття згаданих, через півстоліття надрукованих.

***

Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші.

***

Я не люблю нещасних. Я щаслива.

Моя свобода завжди при мені.

***

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

– Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!