У день уродин поетеси-шістдесятниці, письменниці, дисидентки, лауреатки Шевченківської премії 24 Канал пропонує вам добірку найкращих цитат Ліни Костенко про Україну, війну, мову і свободу.
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Найкращі цитати Ліни Костенко про Україну, війну і свободу
Ліну Василівну називають взірцем романтики, ніжності, сарказму та духовності. Проте її цитати з творів та вірші, написані про Україну, свободу, мову та війну, є ще потужнішими та символічними.
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Ми воїни. Не ледарі. Не лежні
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
***
Лінію оборони тримають живі.
***
Історії ж бо пишуть на столі.
Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.
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І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна.
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Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом.
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Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
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У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.
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А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
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Українська література – це література заборонених і загиблих, розстріляних і зацькованих, вигнаних і забутих, через століття згаданих, через півстоліття надрукованих.
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Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші.
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Я не люблю нещасних. Я щаслива.
Моя свобода завжди при мені.
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і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
– Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!