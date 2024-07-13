"Така жара – йду загорать": как правильно на украинском рассказать о лете
Украинцы, которые любят солнечную и теплую погоду, с нетерпением ожидают лето. Ведь именно в это время года можно набраться витаминов, в частности, солнечных, на весь год.
Одни убегают в горы и в тень от сильной жары, другие бегут на встречу к водоемам. А как правильно рассказать о лете и отдыхе на украинском, расскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".
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Как правильно говорить на украинском о лете
У семьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова портят ваш рассказ о даже малейшем отдыхе возле дома. А также подскажем, как заменить "языковой мусор" красивыми и правильными украинскими словами.
- жара – спека;
- возможность – можливість;
- находитися, знаходитися – перебувати;
- опасность – небезпека;
- загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
- безопасний – безпечний;
- отдих – відпочинок;
В такую жару, если есть возможность, лучше находиться дома или возле безопасного водоема. Но отдыхать надо правильно, чтобы отдых не принес хлопот.
- солнце – сонце;
- градусник (розм.) – термометр;
Ведь солнце печет немилостиво, если столбики термометра указывают на отметку +30 градусов.
- ожидати – очікувати;
- отдихати, віддихати – відпочивати;
- ожог – опік;
Не забывайте при этом о правиле безопасного отдыха: не загорайте в пиковые солнечные часы. В противном случае можете получить солнечный ожог. Лучше переждите в тени.
И вообще: если уж пришли "переключиться" от тревог, отдыхайте с умом и пользой.
Берегите себя и свой язык!