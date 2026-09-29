Будут ли работать детские сады во время блекаутов: что нужно знать родителям

Украинские учебные заведения должны готовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью – зимой. При этом их руководители в случае чрезвычайной или аварийной ситуации могут вводить один из предложенных МОН режимов работы в заведении.

Они будут зависеть от условий. Для детских садов МОН определило шесть режимов работы в соответствующем письме.

Как будут работать детские сады

Приоритетом во время любой чрезвычайной или аварийной ситуации является жизнь и здоровье детей и работников детского сада. Решение об изменении, сокращении, продлении или временном прекращении пребывания детей должен принимать руководитель образовательного учреждения.

Он должен учесть продолжительность аварии и наличие резервного питания, питьевой воды, света и возможность соблюдения санитарно-гигиенических норм, температурный режим в помещениях и возможность безопасного приготовления и хранения пищи, а также доступность и готовность убежища.

Выбрать можно будет один из следующих режимов:

полный день пребывания (если все необходимые условия жизнеобеспечения и безопасности сохранены);

(если все необходимые условия жизнеобеспечения и безопасности сохранены); сокращенное пребывание (если часть условий ограничена, но пребывание детей безопасно);

(если часть условий ограничена, но пребывание детей безопасно); досрочное завершение пребывания (когда безопасно обеспечить полный день невозможно, а родителей просят забрать детей);

(когда безопасно обеспечить полный день невозможно, а родителей просят забрать детей); временное перемещение в пределах учреждения (перевод детей в другое безопасное помещение учреждения);

(перевод детей в другое безопасное помещение учреждения); временное приостановление приема детей (если детский сад не может гарантировать безопасные условия до восстановления коммуникаций);

(если детский сад не может гарантировать безопасные условия до восстановления коммуникаций); укрытие / эвакуация (в случае непосредственной угрозы жизни).

Также при возникновении аварийной ситуации запрещается использовать продукты или готовые блюда, безопасность которых невозможно гарантировать (из-за отсутствия электричества для холодильников или воды для мытья).

При этом ребенок ни при каких обстоятельствах не может оставаться без присмотра или самостоятельно покидать детский сад. Если родители не могут забрать ребенка немедленно во время досрочного завершения работы, он остается под присмотром сотрудников учреждения до их прибытия.

Об изменении режима работы детского сада родителей должны информировать по телефону, через родительские чаты, электронную почту, официальный сайт или другие доступные средства связи.