Всего их будет пять. Соответствующая классификация приведена в рекомендациях, предложенных в письме МОН Украины.

Какие режимы предусмотрены для школ

В случае чрезвычайной ситуации школы будут работать по пяти цветовым режимам.

Так, в случае отсутствия света учебное заведение должно выбрать один из пяти режимов:

зеленый ( до 2 часов): обучение продолжается по расписанию, но ограничивается использование специального электрооборудования и проведение лабораторных работ без принудительной вентиляции;

желтый ( 2–6 часов): вводятся сокращенные уроки и перемены, отменяются кружки, питание организуется по резервному меню или сухими пайками, а для 5–11 классов вводится асинхронное обучение;

оранжевый ( 6–24 часа): очное обучение сохраняется только в энергонезависимых школах; остальные переходят на асинхронный/синхронный режим, а на базе опорных учебных заведений открываются образовательные хабы;

красный ( 24–72 часа): функционируют образовательные хабы с организованной доставкой детей и учителей; приоритет отдается 1–4, 5, 9 и 11 классам;

критический ( более 72 часов): вводится в действие Территориальный план непрерывности образования, а учащихся закрепляют за работоспособными хабами и учебными заведениями.

Также каждая школа должна быть обеспечена запасом питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения как минимум на 48 часов автономного пребывания.

Что касается питания в укрытиях, то во время тревог должна быть предусмотрена доставка еды или выдача готовых сухих пайков непосредственно в убежищах.

В МОН подчеркивают, что особое внимание необходимо уделять обеспечению психологической поддержки участников образовательного процесса в условиях стресса и неопределенности.