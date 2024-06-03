"Экзамен будет достаточно жестким": в МОН рассказали, как мужчины избегают мобилизации из-за поступления

Вступительные экзамены на магистратуру и аспирантуру в этом году сдает рекордное количество мужчин. В Минобразования Украины такую ситуацию считают тревожной.

О способах уклонения от призыва рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Все больше мужчин поступают в университеты

В 2024 году вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры едины.

В этом году уже более 200 тысяч человек зарегистрировались на объединенный вступительный экзамен. Среди них есть огромное количество мужчин старшего возраста, которые, очевидно, имеют свои причины регистрироваться и желать вступить,

– сказал Винницкий.

Обычно на экзамен регистрируется преимущественно 110 – 120 тысяч человек, поэтому в МОН встревожены этой ситуацией. Однако Министерство образования планирует реагировать на обстоятельства, которые сложились.

Этот экзамен будет достаточно жесткий в этом году. Мы хотим, чтобы люди, которые хотят учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избежания конституционной обязанности, поэтому будет достаточно жесткая система отбора,

– подчеркнул заместитель министра образования и науки.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают профессиональное, профессионально-техническое, предвысшее или высшее образование, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это же касается докторантов, аспирантов и интернов.

Только наличие результатов единого вступительного экзамена за 2024 или 2023 годы дает право будущему аспиранту участвовать во вступительном экзамене в том вузе, где он планирует учиться. Обо всех правилах поступления в аспирантуру и новациях в 2024 году читайте в материале 24 Канала.