Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач объяснил, что процедура бронирования работает, однако есть риск, что работники не успеют забронироваться из-за вручения повесток. В то же время он надеется, что произойдут изменения по бронированию водителей.

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Бронирование происходит по определенной процедуре

Ведомство направило в Министерство экономики перечень профессий в сфере транспорта и вообще в министерстве восстановления, которые требуют бронирования. По состоянию на 16 мая изменений не было. Бронирование военнообязанных мужчин происходит по процедуре, которая установлена постановлением 76 Кабинета Министров.

Чиновник объяснил, что водители бронируются по специальной процедуре. Для начала предприятие должны признано критическим для жизнедеятельности страны. После того это оно должно подать 5-% от своих работников на бронирование. Это могут быть водители, механики и другие сотрудники.

В то же время есть проблема с тем, что водители, которые проходят процедуру бронирования, должны прийти в ТЦК, чтобы получить документы. По словам Деркача, после этого бывают случаи, когда им вручают повестку, поэтому они фактически не успевают забронироваться.

Поэтому мы надеемся, что будут изменения в части того, что вот эти категории профессий будут забронированы,

– подчеркнул заместитель министра.

Также Деркач рассказал о том, что во время пересечения границы для водителей больших проблем нет.

Планирует ли Кабмин уменьшить процент забронированных