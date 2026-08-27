1 сентября школьников ждет необычный урок: о чем будут говорить в классах

На этот раз предлагается посвятить начало нового учебного года теме, касающейся повседневного общения и отношения друг к другу. Для школьников разного возраста подготовлено специальное занятие, построенное не как обычная лекция.

Всеукраинский урок "Язык достоинства: видеть человека за словами" пройдет 1 сентября для учащихся 1–12 классов. Учителя смогут самостоятельно подбирать материалы и адаптировать их для своего класса, сообщает МОН.

О чем будут говорить со школьниками

Урок будет посвящен взаимоуважению, принятию разнообразия и безбарьерному общению. Школьникам предложат вместе анализировать знакомые жизненные ситуации и смотреть, как слова могут влиять на других людей.

В частности, ученики будут обсуждать, почему некоторые высказывания могут стигматизировать, обесценивать или исключать человека и как в таких ситуациях можно говорить и действовать иначе. Идея занятия заключается в том, чтобы за словами видеть прежде всего человека, а не оценивать его только через призму состояния здоровья, определенных особенностей или жизненных обстоятельств.

В МОН объясняют, что школа влияет не только на знания детей, но и на то, как они взаимодействуют с другими. Поэтому уважение к достоинству человека и принятие разнообразия должны становиться привычной частью общения еще со школьных лет.

Не лекция, а разговор и практические задания

Единого сценария, который учителя должны проводить одинаково во всех классах, не будет. "Язык достоинства" создан как конструктор из различных заданий, вопросов, историй и ситуаций, которые педагог может комбинировать в зависимости от возраста и потребностей своих учеников.

Учителя смогут менять последовательность упражнений и выбирать те форматы, которые лучше всего подойдут именно для конкретного класса. Вместо длинного объяснения темы детям будут предлагаться обсуждения, практические ситуации и задания, благодаря которым можно увидеть, как те или иные слова воспринимаются другим человеком.

Такой подход предусмотрен как для младших школьников, так и для старшеклассников, однако сложность и манеру разговора учителя смогут адаптировать в соответствии с возрастом детей.

Что подготовлено для учеников 1–12 классов?

Для проведения урока уже разработаны готовые материалы и презентации, истории и практические ситуации для обсуждения, а также вопросы, с которых учитель может начать разговор с классом.

В конструктор вошли также интерактивные викторины и проектные задания. Отдельные материалы посвящены этической и безбарьерной коммуникации, чтобы тему можно было не только обсудить, но и разобрать на конкретных примерах.

Все материалы для "Языка достоинства" доступны онлайн, поэтому педагоги могут заранее ознакомиться с ними и составить урок, который лучше всего подойдет именно их ученикам.