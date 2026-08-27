Всеукраїнський урок "Мова гідності: бачити людину за словами" проведуть 1 вересня для учнів 1–12 класів. Учителі зможуть самостійно добирати матеріали та адаптувати їх до свого класу, повідомляє МОН.

Про що говоритимуть зі школярами

Урок присвятять взаємоповазі, прийняттю різноманіття та безбар'єрному спілкуванню. Школярам пропонуватимуть разом розбирати знайомі життєві ситуації та дивитися, як слова можуть впливати на інших людей.

Зокрема, учні обговорюватимуть, чому деякі висловлювання можуть стигматизувати, знецінювати або виключати людину та як у таких ситуаціях можна говорити і діяти інакше. Ідея заняття полягає в тому, щоб бачити за словами передусім людину, а не оцінювати її лише через стан здоров'я, певні особливості чи життєві обставини.

У МОН пояснюють, що школа впливає не лише на знання дітей, а й на те, як вони взаємодіють з іншими. Тому повага до гідності людини та прийняття різноманіття мають ставати звичною частиною спілкування ще зі шкільних років.

Не лекція, а розмова і практичні завдання

Єдиного сценарію, який учителі повинні провести однаково в усіх класах, не буде. "Мова гідності" створена як конструктор із різних завдань, запитань, історій та ситуацій, які педагог може поєднувати залежно від віку й потреб своїх учнів.

Учителі зможуть змінювати послідовність вправ і обирати ті формати, які краще працюватимуть саме з конкретним класом. Замість довгого пояснення теми дітям пропонуватимуть обговорення, практичні ситуації та завдання, через які можна побачити, як певні слова сприймаються іншою людиною.

Такий підхід передбачений і для молодших школярів, і для старшокласників, однак складність та спосіб розмови вчителі зможуть адаптувати відповідно до віку дітей.

Що підготували для учнів 1–12 класів?

Для проведення уроку вже розробили готові матеріали та презентації, історії й практичні ситуації для обговорення, а також запитання, з яких учитель може почати розмову з класом.

До конструктора увійшли й інтерактивні вікторини та проєктні завдання. Окремі матеріали присвячені етичній і безбар'єрній комунікації, щоб тему можна було не лише обговорити, а й розібрати на конкретних прикладах.

Усі матеріали для "Мови гідності" доступні онлайн, тому педагоги можуть заздалегідь ознайомитися з ними та скласти заняття, яке найкраще підійде саме їхнім учням.