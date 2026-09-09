Об этом знают далеко не все: что означает "+" в сообщениях и общении

"+" – знак, который мы привыкли видеть в математике. Но в сообщении он может означать вовсе не сложение.

Что означает знак "+" в современной переписке и как его используют военные – рассказываем со ссылкой на armytv.life.

Почему именно плюс?

Сегодня "плюс" – это не только знак сложения. Мы говорим: "Это большой плюс", "Плюс ко всему, будет тепло", "Он придет плюс один". То есть слово постепенно вышло за пределы математики и стало частью повседневной речи.

Сам знак "+" появился в европейской математической традиции в конце XV века. Одно из самых древних известных упоминаний о его использовании связывают с немецким математиком Йоханнесом Видманном: в 1489 году он использовал "+" и "−" в труде по арифметике. Изначально эти знаки могли обозначать сложение и вычитание в торговых расчетах.

А знак "плюс" произошел от латинской буквы "t", которая означала "et", то есть "и" – так появился маленький крестик.

А само слово "плюс" происходит от латинского plus – "больше". Из латыни оно распространилось по европейским языкам и в конечном итоге закрепилось и в украинском.

Отсюда понятно и современное переносное значение: если что-то "плюс", то это дополнительное преимущество, выгода, положительная черта.

Откуда взялся "+" в армии и переписке?

В военных чатах и других коротких рабочих переписках все чаще можно увидеть непривычные, на первый взгляд, ответы: "+" или "++".

Этот знак становится самостоятельным сообщением для украинцев, особенно если среди ваших друзей или родственников есть военные. Его значение зависит от ситуации: это может быть "так", "согласен", "понял", "увидел", "я на связи", "понял", "услышал". Если человеку нужно подтвердить, что он жив и может выйти на связь, "+" также может служить таким подтверждением.

Но в армии этот знак начали использовать раньше – во времена Первой мировой войны. В то время сообщения передавали с помощью азбуки Морзе: последовательности и комбинации точек и тире – "…–…" (SOS).

Тогда же и начали использовать "+". В азбуке Морзе он изображался как ".-.-." и стал одним из важнейших сигналов, получив обозначение AR (Alfa Romeo). И сначала этот ключ отстукивали в конце сообщения, что означало – "сообщение завершено". То есть исторически каждое радиосообщение заканчивалось знаком "+"

Во времена Второй мировой войны, когда радиосвязь улучшилась, от этого знака не отказались. Поскольку его было четко слышно даже сквозь шум или помехи. Кроме того, его значение подразумевает одобрение, например, о том, что "понял" или "успешно выполнил задание" без подробных объяснений. А еще – оно универсально во многих языках.

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Поэтому и украинская армия не отказалась от этого символа как средства коммуникации.

Откуда взялся "+" в армии: смотрите видео от @armytv.life

Можно сказать, что здесь сработало его самое древнее и самое очевидное значение – добавление, наличие, положительный ответ. "Плюс" как бы добавляет к сообщению короткую запись: "так", "есть", "подтверждаю", и главное для украинцев – "я жив".

Это пример того, как знак превращается в языковую единицу. В чатах мы вообще все чаще используем символы вместо слов: "+" может заменить целую фразу, а "?" – вопрос или просьбу уточнить.

Но есть важный нюанс: у "+" нет одного универсального значения. В конкретной переписке оно определяется договоренностью между людьми и контекстом. Где-то это просто "согласен", а где-то – краткое подтверждение того, что человек на связи.

Таким образом, один маленький математический знак в современном общении обрел новую жизнь – стал коротким ответом без единого слова.