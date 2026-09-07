Почему головной убор назвали словом, которое буквально связано с кормом для животных, и что сказать на украинском языке вместо "фуражка" – рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

"Фуражка" – откуда происходит это название?

Это название головного убора точно знают все, кто проходил службу в советской армии или других силовых структурах – оно было частью формы. Но за его названием стоит более древняя профессия.

Что вы знаете о фуражке? Это характерный форменный головной убор с оголовьем и жестким козырьком.

Казалось бы, обычный головной убор. Но у его названия есть интересная история: слово "фуражка" связано не напрямую с одеждой, а со словом "фураж" – корм для лошадей и другого скота.

"Фураж" украинский язык заимствовал из французского: французское "fourrage" означает "корм". Оно связано со старофранцузским словом, означающим "солома", и в конечном итоге восходит к древнегерманской лексике со значением "корм, пища".

Изначально "фуражка" связана с названием головного убора, который носили, в частности, фуражиры – военнослужащие, ответственные за заготовку и поставку корма для лошадей. И сначала она выглядела как суконный колпак, согнутый пополам – фуражная шапка.

В XIX веке в Вооруженных силах Российской армии фуражка была утверждена в качестве головного убора и несколько раз меняла свой вид. Пока не утвердилась форма с козырьком, и она перешла по наследству в Советскую армию. А о легендарных размерах этого головного убора уже сочиняли анекдоты.

Но первоначальная ассоциация была не с формой фуражки, а с ее носителями и их службой, то есть – профессией.

Как правильно на украинском языке назвать "фуражку"?

В украинском литературном языке для головного убора с козырьком уместнее употреблять слова "кашкет" или "картуз". Исследования украинской лексики показывают, что название "фуражка" в значении головного убора в украинском литературном языке не закрепилось, хотя в отдельных украинских говорах и словарях это слово зафиксировано.

Интересно! Слово "кашкет" тоже не является исконно украинским. Оно пришло через польское kaszkiet от французского – casquette. То есть здесь речь идет не о "своем украинском слове против чужого", однако о различных заимствованиях, которые по-разному закрепились в украинском языке.

Но если мы говорим о форме, то в Вооруженных силах Украины классический головной убор с козырьком для парадной и повседневной формы офицерского и сержантского состава (высший офицерский состав имеет особый пошив на козырьке) называется – кашкет.

Кепка морского офицера / Кадр из фильма "Черкассы"

А для повседневной основной летней полевой формы используется другой головной убор с козырьком – боевая кепи (или полевая кепка) в камуфляже (обычно ММ-14 или пиксель).

Итак, "фуражка" – слово с интересной историей, но в современной украинской литературной речи правильно говорить "кашкет".

Знайте: и одно, и другое слово – заимствованные. Но мы выбрали свой вариант. Поэтому – говорите на украинском!