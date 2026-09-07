Чому головний убір назвали словом, яке буквально пов'язане з кормом для тварин і що сказати українською замість "фуражка", розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

"Фуражка" – звідки походить назва?

Цю назву головного убору точно знають усі, хто проходив службу в радянській армії чи інших силових структурах – вона була частиною форми. Але за її назвою стоїть давніша професія.

Що ви знаєте про фуражку? Це характерний формений головний убір з околичкою і твердим козирком.

Здавалося б, звичайний головний убір. Але його назва має цікаву історію: слово "фуражка" пов'язане не безпосередньо з одягом, а зі словом "фураж" – корм для коней та іншої худоби.

"Фураж" українська мова запозичила з французької: французьке "fourrage" означає "корм". Воно пов'язане зі старофранцузьким словом зі значенням "солома" та зрештою сягає давньогерманської лексики зі значенням "корм, їжа".

Спочатку "фуражка" пов'язана з назвою головного убору, який носили, зокрема, фуражири – військовослужбовці, відповідальні за заготівлю та постачання корму для коней. І спочатку вона виглядала як сукняний ковпак, зігнутий навпіл – фуражна шапка.

В ХІХ столітті у Збройних силах Російської армії фуражку ухвали як головний убір і вона кілька разів міняла свій вигляд. Доки не утвердилася форма з козирком і вона перейшла у спадок в Радянську армію. А про легендарні розміри цього головного убору уже складали анекдоти.

Але первісний зв'язок був не з формою кашкета, а з його носіями та їхньою службою, тобто – професією.

Як правильно українською назвати "фуражку"?

В українській літературній мові для головного убору з козирком доречніше вживати слова "кашкет" або "картуз". Дослідження української лексики засвідчують, що назва "фуражка" в значенні головного убору в українській літературній мові не закріпилася, хоча в окремих українських говірках та словниках це слово зафіксоване.

Цікаво! Слово "кашкет" теж не є питомо українським. Воно прийшло через польське kaszkiet від французького – casquette. Тобто тут маємо не "своє українське слово проти чужого", а різні запозичення, які по-різному закріпилися в українській мові.

Але якщо ми говоримо про форму, то у Збройних силах України класичний головний убір з козирьком для парадної та повсякденної форми офіцерського й сержантського складу (вищий офіцерський склад має особливе шиття на козирку), називається – кашкет.

Кепка морського офіцера / Кадр з фільму "Черкаси"

А для повсякденної основної літньої польової форми використовують інший убір з козирком – кепі бойове (або кепка польова) у камуфляжі (зазвичай ММ-14 або піксель).

Отже, "фуражка" – слово з цікавою історією, але для сучасного українського літературного мовлення правильно казати "кашкет".

Знайте і одне, і інше слово – запозичені. Але ми обрали свій варіант. Тому – говоріть українською!