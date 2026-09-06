"Пломеніти": что скрывается за этим красивым украинским словом

В песне "Я твоя казачка" можно услышать слово, которое сегодня звучит почти как поэтическая загадка: "пломеніти".

Что оно означает и когда его следует использовать, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Пломеніти" – откуда взялось такое слово?

В украинском фольклоре есть немало слов, которые кажутся будто из другого мира – художественные, благозвучные и словно созданные не для разговорной речи. Иногда даже сначала и не догадаешься, что оно означает.

"Пломеніти" – именно такое: красивое, живое, немного загадочное. И за ним стоит целая история украинского языка.

В слове "пломенить" легко узнать слово "пломінь" – древнее название пламени. А "пломінь", в свою очередь, связан с древним славянским словом, обозначающим огонь, и происходит от праславянской основы *polmen – "пламя".

Интересно, что родственные слова есть и в других славянских языках. Например, польское płomień означает "пламя", чешское plamen, словацкое plameň, болгарское – пламен.

В словарях оно отмечено как "поэтическое" и толкуется как синоним к "полум'яніти". Так понятнее.

Отсюда получается целое семейство слов:

пломінь – огонь;

– огонь; пломенистий – яркий, огнистый;

– яркий, огнистый; пломеніти – гореть, сиять;

гореть, сиять; пламінь / пломінь – диалектижмы.

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Что означает это слово?

Словари не дают однозначного толкования слову "пламениться", поскольку оно имеет прямое и переносное значение: Буквальное значение : сиять пламенем, вспыхивать, гореть ярким огнем, пылать, гореть. Или же – ярко светить или сиять, как звезды. Пламенеть – это и приобретать цвет огня, краснеть – о небе, части горизонта, где заходит солнце, или выделяться красным цветом, как, например, ягоды калины, шиповника или рябины среди снега.

: сиять пламенем, вспыхивать, гореть ярким огнем, пылать, гореть. Или же – ярко светить или сиять, как звезды. Пламенеть – это и приобретать цвет огня, краснеть – о небе, части горизонта, где заходит солнце, или выделяться красным цветом, как, например, ягоды калины, шиповника или рябины среди снега. Переносное значение : светиться эмоцией, краснеть, быть полным страсти, вдохновения или внутреннего жара;

: светиться эмоцией, краснеть, быть полным страсти, вдохновения или внутреннего жара; Поэтическое значение: оживаться, расцветать, излучать силу. Словари фиксируют, например, "пломеніючи щастям", "пломеніють очі". То есть это слово давно вышло за пределы буквального огня и стало описывать человеческие эмоции и внешность. Можно сказать:

"пломеніє небо" – то есть становится ярко-красным, словно охваченным пламенем;

"пломеніють щоки" – краснеют, наливаются румянцем: " Її ніжне юне личко так і полум'яніло.., дівчина зніяковіло заплітала і розплітала кінчик довгої коси ." (В. Чемерис).

"пломеніють очі" – сияют, излучают сильные чувства;

"пломеніє зоря" – ярко светится, сияет огненными красками: "Мороз пече, .. сонце полум'яніє, по-зимовому низько стоячи над горою". (Ю. Яновський).

Именно поэтому "пломеніти" особенно любят художественные тексты. Это позволяет одним словом передать и цвет, и яркость, и движение, и эмоциональное впечатление.

Сравним:

"небо стало червоним" – просто сообщение о цвете.

"небо пломеніє" – и перед глазами уже совсем другая картина: будто горизонт охватило пламя.

Неудивительно, что оно звучит и в украинских песнях. В песне "Я козачка твоя" это слово тоже работает не как обычное описание, а создает образ – живой, яркий, полный чувств.

"Я козачка твоя": послушайте песню

"Пломеніти" – одно из тех слов, которые сложно заменить одним обычным синонимом. Поэтому в песнях оно звучит особенно выразительно: пламя здесь становится образом чувства.

И, пожалуй, именно поэтому "пломеніти" хочется не просто объяснить, а увидеть: красное небо, огонь, румяные щеки или глаза, в которых что-то действительно горит.