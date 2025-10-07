На что планирует потратить миллион лучший учитель 2025 года Руслан Шаламов
- Руслан Шаламов, учитель биологии и экологии из Харькова, получил миллион гривен за победу в Global Teacher Prize Ukraine 2025.
- Он планирует создать курс для учителей биологии и провести воркшопы для проактивных педагогов со всей Украины.
На днях объявили имя лучшего учителя Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025. Им стал Руслан Шаламов из Харькова.
Он получил миллион гривен на воплощение образовательной мечты, отмечает 24 Канал. В эфире Радио "Накипело" педагог рассказал, на что потратит полученные средства.
Куда направит деньги лучший учитель Украины 2025 года?
Учитель биологии и экологии областного научного лицея "Одаренность" Руслан Шаламов одержал главную победу девятой национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.
За средства премии Руслан Шаламов планирует создать курс для учителей биологии.
Я возьму очень классных соавторов на свой курс, мы отберем проактивных учителей биологии из каждого региона Украины. Соберем их где-то в одном безопасном городе и проведем воркшоп, чтобы эти активные учителя биологии, вернувшись в свои регионы, организовали подобные воркшопы для своих коллег на региональном уровне,
– заявил он.
И добавил: так мы положим в руки биологическому учительству Украины очень важный классный и качественный инструмент, а именно инструмент создания компетентностных задач. А эти задачи являются императивными в плане измерения уровня сформированности компетентностей у учеников, что собственно является главной целью среднего образования, формирование компетентностей.
Кто стал лучшими педагогами в этом году?
- В эти выходные отметили лучших учителей Украины 2025 года.
- Лауреатами национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, которые своими идеями, новациями и неутомимым трудом меняют образование нашей страны.
- В этом году организаторы получили рекордное количество анкет и номинаций – около 3000.
- Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.