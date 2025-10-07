На днях объявили имя лучшего учителя Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025. Им стал Руслан Шаламов из Харькова.

Он получил миллион гривен на воплощение образовательной мечты, отмечает 24 Канал. В эфире Радио "Накипело" педагог рассказал, на что потратит полученные средства.

К теме Новаторы украинского образования: назвали имена лучших учителей 2025 года

Куда направит деньги лучший учитель Украины 2025 года?

Учитель биологии и экологии областного научного лицея "Одаренность" Руслан Шаламов одержал главную победу девятой национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

За средства премии Руслан Шаламов планирует создать курс для учителей биологии.

Я возьму очень классных соавторов на свой курс, мы отберем проактивных учителей биологии из каждого региона Украины. Соберем их где-то в одном безопасном городе и проведем воркшоп, чтобы эти активные учителя биологии, вернувшись в свои регионы, организовали подобные воркшопы для своих коллег на региональном уровне,

– заявил он.

И добавил: так мы положим в руки биологическому учительству Украины очень важный классный и качественный инструмент, а именно инструмент создания компетентностных задач. А эти задачи являются императивными в плане измерения уровня сформированности компетентностей у учеников, что собственно является главной целью среднего образования, формирование компетентностей.

Читайте Объявили главного победителя премии Global Teacher Prize Ukraine: им стал учитель из Харькова

Кто стал лучшими педагогами в этом году?