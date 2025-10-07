Он получил миллион гривен на воплощение образовательной мечты, отмечает 24 Канал. В эфире Радио "Накипело" педагог рассказал, на что потратит полученные средства.
Куда направит деньги лучший учитель Украины 2025 года?
Учитель биологии и экологии областного научного лицея "Одаренность" Руслан Шаламов одержал главную победу девятой национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.
За средства премии Руслан Шаламов планирует создать курс для учителей биологии.
Я возьму очень классных соавторов на свой курс, мы отберем проактивных учителей биологии из каждого региона Украины. Соберем их где-то в одном безопасном городе и проведем воркшоп, чтобы эти активные учителя биологии, вернувшись в свои регионы, организовали подобные воркшопы для своих коллег на региональном уровне,
– заявил он.
И добавил: так мы положим в руки биологическому учительству Украины очень важный классный и качественный инструмент, а именно инструмент создания компетентностных задач. А эти задачи являются императивными в плане измерения уровня сформированности компетентностей у учеников, что собственно является главной целью среднего образования, формирование компетентностей.
Кто стал лучшими педагогами в этом году?
- В эти выходные отметили лучших учителей Украины 2025 года.
- Лауреатами национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, которые своими идеями, новациями и неутомимым трудом меняют образование нашей страны.
- В этом году организаторы получили рекордное количество анкет и номинаций – около 3000.
- Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.