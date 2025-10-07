Він отримав мільйон гривень на втілення освітньої мрії, зазначає 24 Канал. В етері Радіо "Накипіло" педагог розповів, на що витратить отримані кошти.

До теми Новатори української освіти: назвали імена найкращих учителів 2025 року

Куди скерує гроші найкращий вчитель України 2025 року?

Учитель біології та екології обласного наукового ліцею "Обдарованість" Руслан Шаламов здобув головну перемогу дев'ятої національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

За кошти премії Руслан Шаламов планує створити курс для вчителів біології.

Я візьму дуже класних співавторів на свій курс, ми відберемо проактивних вчителів біології із кожного регіону України. Зберемо їх десь в одному безпечному місті і проведемо воркшоп, щоб ці активні вчителі біології, повернувшись у свої регіони, організували подібні воркшопи для своїх колег на регіональному рівні,

– заявив він.

І додав: так ми покладемо в руки біологічному вчительству України дуже важливий класний і якісний інструмент, а саме інструмент створення компетентнісних завдань. А ці завдання є імперативними в плані вимірювання рівня сформованості компетентностей в учнівства, що власне є головною метою середньої освіти, формування компетентностей.

Читайте Оголосили головного переможця премії Global Teacher Prize Ukraine: ним став вчитель з Харкова

Хто став найкращими педагогами цьогоріч?