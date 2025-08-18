Покорила 800 баллов на НМТ: выпускница назвала секрет подготовки
- Выпускница Дарья Нечепаева сдала НМТ-2025 на максимальные 800 баллов.
- Она рекомендует изучать программу НМТ, решать тесты прошлых лет, сосредотачиваться на психологическом состоянии, и получать поддержку от родных и школы.
Выпускница Миргородского лицея имени Тараса Шевченко Дарья Нечепаева продемонстрировала отличный результат на НМТ-2025. Девушка стала одной из трех участников тестирования, которые смогли набрать максимальный балл.
Она сдала каждый из четырех предметов мультитеста на максимальные 200 и получила в целом 800 баллов. Девушка при этом поделилась рецептом успеха, информирует 24 Канал з ссылкой на "Полтавское мнение".
Как готовиться к тестированию?
Выпускница с Полтавщины призналась, что к тестированию готовилась самостоятельно. Она считает, что самое главное в этом процессе – начинать подготовку заранее и не откладывать. Также стоит решать тесты прошлых лет.
Нечепаева также говорит, что стоит понимать формат НМТ и выстраивать соответствующую стратегию подготовки. В частности, обращать внимание на программу экзамена и быть готовым к тому, что "попасться" вы можете во время сдачи НМТ именно на мелочах.
Важно и психологическое состояние. Стоит собраться, сконцентрироваться в этот день. Это сложно, но многие вопросы на тестировании не сложные, но в них ловят на внимательность, поэтому надо готовиться еще и к этому,
– рассказывает Дарья.
И добавляет, что самостоятельная работа очень важна при подготовке к мультитесту. В частности, то, сколько времени вы готовы выделить на действительно качественную подготовку. Важно также заручиться поддержкой родных и школы. Девушка признается, что в ее лицее учителя много внимания уделяли мультитесту.
Оптимальная стратегия подготовки – смотреть программу НМТ, которая есть в свободном доступе, и постепенно идти по ней, учить эти разделы,
– уточняет выпускница.
И добавляет, что не всегда четко придерживалась этой программы, иногда шла довольно хаотично, ведь понимала, что какой-то раздел забыла, поэтому повторяла его.
Незадолго до начала тестирования девушка советует систематизировать изученное и кратко повторить важнейшие моменты.
Очень важны последние недели – тогда надо собраться и вспомнить все, что учила до этого,
– уточняет она.
Дарья также рассказала, в какой вуз поступает.