Выпускница Миргородского лицея имени Тараса Шевченко Дарья Нечепаева продемонстрировала отличный результат на НМТ-2025. Девушка стала одной из трех участников тестирования, которые смогли набрать максимальный балл.

Она сдала каждый из четырех предметов мультитеста на максимальные 200 и получила в целом 800 баллов. Девушка при этом поделилась рецептом успеха, информирует 24 Канал з ссылкой на "Полтавское мнение".

Как готовиться к тестированию?

Выпускница с Полтавщины призналась, что к тестированию готовилась самостоятельно. Она считает, что самое главное в этом процессе – начинать подготовку заранее и не откладывать. Также стоит решать тесты прошлых лет.

Нечепаева также говорит, что стоит понимать формат НМТ и выстраивать соответствующую стратегию подготовки. В частности, обращать внимание на программу экзамена и быть готовым к тому, что "попасться" вы можете во время сдачи НМТ именно на мелочах.

Важно и психологическое состояние. Стоит собраться, сконцентрироваться в этот день. Это сложно, но многие вопросы на тестировании не сложные, но в них ловят на внимательность, поэтому надо готовиться еще и к этому,

– рассказывает Дарья.

И добавляет, что самостоятельная работа очень важна при подготовке к мультитесту. В частности, то, сколько времени вы готовы выделить на действительно качественную подготовку. Важно также заручиться поддержкой родных и школы. Девушка признается, что в ее лицее учителя много внимания уделяли мультитесту.

Оптимальная стратегия подготовки – смотреть программу НМТ, которая есть в свободном доступе, и постепенно идти по ней, учить эти разделы,

– уточняет выпускница.

И добавляет, что не всегда четко придерживалась этой программы, иногда шла довольно хаотично, ведь понимала, что какой-то раздел забыла, поэтому повторяла его.

Незадолго до начала тестирования девушка советует систематизировать изученное и кратко повторить важнейшие моменты.

Очень важны последние недели – тогда надо собраться и вспомнить все, что учила до этого,

– уточняет она.