Випускниця Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка Дар'я Нечепаєва продемонструвала чудовий результат на НМТ-2025. Дівчина стала однією з трьох учасників тестування, що змогли набрати максимальний бал.

Вона склала кожен із чотирьох предметів мультитесту на максимальні 200 та отримала загалом 800 балів. Дівчина при цьому поділилася рецептом успіху, інформує 24 Канал з посиланням на "Полтавську думку".

Як готуватися до тестування?

Випускниця з Полтавщини зізналася, що до тестування готувалася самостійно. Вона вважає, що найголовніше у цьому процесі – розпочинати підготовку завчасно й не відкладати. Також варто розв'язувати тести минулих років.

Нечепаєва також каже, що варто розуміти формат НМТ і вибудовувати відповідну стратегію підготовки. Зокрема, звертати увагу на програму іспиту і бути готовим до того, що "попастись" ви можете під час складання НМТ саме на дрібницях.

Важливий і психологічний стан. Варто зібратися, сконцентруватися в цей день. Це складно, але багато питань на тестуванні не складні, але в них ловлять на уважність, тож треба готуватися ще й до цього,

– розповідає Дар'я.

І додає, що самостійна робота є дуже важливою під час підготовки до мультитесту. Зокрема, те, скільки часу ви готові виділити на справді якісну підготовку. Важливо також заручитися підтримкою рідних і школи. Дівчина зізнається, що у її ліцеї вчителі багато уваги приділяли мультитесту.

Оптимальна стратегія підготовки – дивитися програму НМТ, яка є у вільному доступі, і поступово йти за нею, вчити ці розділи,

– уточнює випускниця.

І додає, що не завжди чітко дотримувалася цієї програми, інколи йшла доволі хаотично, адже розуміла, що якийсь розділ забула, тому повторювала його.

Незадовго до початку тестування дівчина радить систематизувати вивчене й коротко повторити найважливіші моменти.

Дуже важливі останні тижні – тоді треба зібратися та згадати все, що вчила до цього,

– уточнює вона.